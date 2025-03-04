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Posted 4 марта, 17:12

Published 4 марта, 17:12

Modified 4 марта, 17:39

Updated 4 марта, 17:39

В Уфе на 8 марта пойдёт снег

Погода готовит сюрприз уфимкам на 8 марта

4 марта 2025, 17:12
Фото: 1MI.

В Уфе на 8 марта пойдёт снег

Синоптики озвучили прогноз погоды в столице Башкортостана на Международный женский день — субботу, 8 марта.

По данным «Погода Mail», ночь на главный женский праздник слегка подморозит — обещается -10°C. Днём же столбики термометров окажутся на отметке -4°C, вечером же температура воздуха опустится до -6°C. В Уфе 8 марта обещается слабый ветер (2 м/с) и снегопад.

Интересный факт: самое тёплое 8 марта в Уфе было в 2006 году, тогда термометры показали +8°C. А вот самые лютые морозы на Международный женский день столица Башкирии встретила в 1995 году (-26°C).

Погодные приметы на 8 марта

На 8 марта в народе есть приметы, которые предсказывают погоду на будущее. Так, если в Международный женский день стоит солнечная и тёплая погода, то весна будет ранней и дружной, а лето — тёплым и урожайным. Если в этот день метель или сильный снегопад, то весна будет долгой и затяжной, а заморозки могут продлиться до апреля.

Сильный ветер в этот день — к дождливому лету. Ясная и звёздная ночь на 8 марта — к хорошему урожаю. Если птицы прилетают и ведут себя активно — весна скоро вступит в свои права. Дождь или мокрый снег — к холодной весне, но богатому урожаю грибов и ягод.

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