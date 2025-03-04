Погода готовит сюрприз уфимкам на 8 марта

На 8 марта в народе есть приметы, которые предсказывают погоду на будущее. Так, если в Международный женский день стоит солнечная и тёплая погода, то весна будет ранней и дружной, а лето — тёплым и урожайным. Если в этот день метель или сильный снегопад, то весна будет долгой и затяжной, а заморозки могут продлиться до апреля.