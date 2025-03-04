Погибшего год назад танкиста похоронили в Башкирии

Монир Бикташев, родившийся в 1970 году в деревне Кагарманово, окончил восемь классов местной школы и получил водительские права в ДОСААФ в Белорецке. Служил в танковых войсках с 1989 по 1991 год, а потом устроился в лесозаготовительный участок в селе Узян.