Погибшего год назад танкиста похоронили в Башкирии

Posted 4 марта, 04:31
Published 4 марта, 04:31
Modified 4 марта, 04:35
Updated 4 марта, 04:35
Монир Бикташев, родившийся в 1970 году в деревне Кагарманово, окончил восемь классов местной школы и получил водительские права в ДОСААФ в Белорецке. Служил в танковых войсках с 1989 по 1991 год, а потом устроился в лесозаготовительный участок в селе Узян.
В 2023 году он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Сослуживцы отмечали его доброту и готовность помочь. В феврале 2024 года Монир погиб, проявив мужество и верность присяге.
Он был отзывчивым, доброжелательным человеком, любил свою семью и поддерживал тёплые отношения с родными.
— Жаль хороших людей терять, как долго он возвращался домой. Светлая память герою! , — пишет Светлана К.
— Соболезнования родным и близким. Скорбим, — написала Альбина С.
Ранее сообщалось о мобилизованном из Белорецкого района, который погиб на СВО.