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Posted 4 марта, 04:31

Published 4 марта, 04:31

Modified 4 марта, 04:35

Updated 4 марта, 04:35

Рядовой из Башкирии погиб на СВО

Погибшего год назад танкиста похоронили в Башкирии

4 марта 2025, 04:31
Фото: Администрация Белорецкого района.

Рядовой из Башкирии погиб на СВО

В деревне Кагарманово Белорецкого района простились с рядовым Мониром Бикташевым, погибшим в ходе СВО, сообщает администрация муниципалитета во вторник, 4 марта.

Монир Бикташев, родившийся в 1970 году в деревне Кагарманово, окончил восемь классов местной школы и получил водительские права в ДОСААФ в Белорецке. Служил в танковых войсках с 1989 по 1991 год, а потом устроился в лесозаготовительный участок в селе Узян.

В 2023 году он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Сослуживцы отмечали его доброту и готовность помочь. В феврале 2024 года Монир погиб, проявив мужество и верность присяге.

Сирота из Башкирии погиб на СВО
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Он был отзывчивым, доброжелательным человеком, любил свою семью и поддерживал тёплые отношения с родными.

— Жаль хороших людей терять, как долго он возвращался домой. Светлая память герою! , — пишет Светлана К.
— Соболезнования родным и близким. Скорбим, — написала Альбина С.

Ранее сообщалось о мобилизованном из Белорецкого района, который погиб на СВО.

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