Почему семена не всходят: 5 главных ошибок, которые мешают урожаю

Posted 4 марта, 06:30
Published 4 марта, 06:30
Modified 4 марта, 06:30
Updated 4 марта, 06:30
Одной из основных причин отсутствия всходов является использование старого или некачественного посевного материала. Семена, которые пролежали несколько лет без должного ухода, теряют жизнеспособность.
— Срок хранения зависит от вида растения. Например, семена томатов хранятся до 4–5 лет, а укроп или петрушка теряют всхожесть уже через 1–2 года, — делится советами автор канала «Ваше хозяйство».
При покупке семян важно обращать внимание на срок годности. Если он истекает, такие семена лучше использовать с осторожностью, посадив их отдельно.
Сохранить семена жизнеспособными помогут правильные условия хранения:
Для этого подойдут пластиковые контейнеры или плотные пакеты с замком. Хранение рядом с батареей или другими источниками тепла категорически не рекомендуется — высокая температура сушит семена и уничтожает их потенциал к росту.
Семена крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Даже кратковременные перепады температуры способны повредить их структуру.
Пример: в случае резкого потепления во время хранения семена могут начать пробуждаться, а затем погибнуть, если температура вновь упадет.
Даже качественные семена не взойдут, если их посадить неправильно. Важные нюансы:
Перед посевом некоторые семена требуют специальной обработки, например:
Без этих мер всхожесть семян может значительно снизиться.
Чтобы избежать проблем с всхожестью, важно следовать простым правилам:
— Важно помнить, что каждое семечко — это живой организм, который требует бережного отношения. Для томатов, например, можно использовать легкий грунт с добавлением торфа, а для укропа подойдет обычная садовая земля с добавлением песка — рекомендует эксперт.
И еще один совет: используйте проверенные магазины для покупки семян. Дешевые предложения часто оказываются низкого качества.
Ранее эксперты рассказали, как добиться высокой всхожести семян и выбрать лучшие для посадки.