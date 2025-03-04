Педофил рассказал о своих похождениях в Уфе

Posted 4 марта, 19:46
Published 4 марта, 19:46
Modified 4 марта, 19:48
Updated 4 марта, 19:48
Напомним, как сообщал Mkset, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей задержали в конце февраля 2025 года. По версии следствия, уфимец посреди улицы остановил девочку, после чего увёл её в близлежащее здание и совершил с ней развратные действия. Вскоре злоумышленник был задержан. При аресте он пытался бежать, но безуспешно.
Во всём содеянном мужчина признался уже в отделе полиции. Его личность установили ещё до ареста — это житель Учалинского района, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, однако 15-летнего заключения в колонии строгого режима ему, по всей видимости, не хватило. Известно также, что судили мужчину за подделку документов, мошенничество и ещё один эпизод нарушения половой неприкосновенности.
В качестве меры пресечения злоумышленнику избрали СИЗО, там он проведёт как минимум два месяца. С жертвой сексуального маньяка же сейчас работают психологи. По словам журналистов, пострадавшая девочка стала бояться выходить на улицу.