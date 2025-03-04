Педофил рассказал о своих похождениях в Уфе

Во всём содеянном мужчина признался уже в отделе полиции. Его личность установили ещё до ареста — это житель Учалинского района, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, однако 15-летнего заключения в колонии строгого режима ему, по всей видимости, не хватило. Известно также, что судили мужчину за подделку документов, мошенничество и ещё один эпизод нарушения половой неприкосновенности.