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Posted 4 марта, 19:46

Published 4 марта, 19:46

Modified 4 марта, 19:48

Updated 4 марта, 19:48

Педофил-рецедивист дал показания в Уфе

Педофил рассказал о своих похождениях в Уфе

4 марта 2025, 19:46
Фото: МВД.

Педофил-рецедивист дал показания в Уфе

В столице Башкирии допросили 50-летнего мужчину, домогавшегося до девятилетней девочки — подробности дела обнародовали «Вести» в среду, 5 марта.

Напомним, как сообщал Mkset, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей задержали в конце февраля 2025 года. По версии следствия, уфимец посреди улицы остановил девочку, после чего увёл её в близлежащее здание и совершил с ней развратные действия. Вскоре злоумышленник был задержан. При аресте он пытался бежать, но безуспешно.

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Во всём содеянном мужчина признался уже в отделе полиции. Его личность установили ещё до ареста — это житель Учалинского района, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, однако 15-летнего заключения в колонии строгого режима ему, по всей видимости, не хватило. Известно также, что судили мужчину за подделку документов, мошенничество и ещё один эпизод нарушения половой неприкосновенности.

В качестве меры пресечения злоумышленнику избрали СИЗО, там он проведёт как минимум два месяца. С жертвой сексуального маньяка же сейчас работают психологи. По словам журналистов, пострадавшая девочка стала бояться выходить на улицу.

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