Опасного шаурмиста нашли в Башкирии

Posted 4 марта, 04:14
Published 4 марта, 04:14
Modified 4 марта, 04:18
Updated 4 марта, 04:18
В феврале прошлого года молодой человек купил из-под полы «липовую» медкнижку и пошёл трудиться в шаурмечную. Во время проверки киоска и выяснился данный факт.
Парень признал, что был не прав. Суд постановил на год запретить парню работать в общепите и, в целом, с продуктами.
Ранее жители столицы Республики Башкортостан вспомнили о «продуктовой» истории из девяностых годов. Речь идёт о так называемых «ножках Буша», которые Америка импортировала в новую Россию. В комментариях горожане поностальгировали по диковинному на тот момент мясу и попытались выяснить, были ли они благом, либо несли вред населению.