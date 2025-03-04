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Posted 4 марта, 04:14

Published 4 марта, 04:14

Modified 4 марта, 04:18

Updated 4 марта, 04:18

Мужчину без медкнижки отлучили от торговли шаурмой в Башкирии

Опасного шаурмиста нашли в Башкирии

4 марта 2025, 04:14
Фото: 1MI.

Мужчину без медкнижки отлучили от торговли шаурмой в Башкирии

В Нефтекамске шаурмист в возрасте 22 лет осуждён за использование поддельной медицинской книжки, сообщает прокуратура Республики Башкортостан во вторник, 4 марта.

В феврале прошлого года молодой человек купил из-под полы «липовую» медкнижку и пошёл трудиться в шаурмечную. Во время проверки киоска и выяснился данный факт.

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Парень признал, что был не прав. Суд постановил на год запретить парню работать в общепите и, в целом, с продуктами.

Ранее жители столицы Республики Башкортостан вспомнили о «продуктовой» истории из девяностых годов. Речь идёт о так называемых «ножках Буша», которые Америка импортировала в новую Россию. В комментариях горожане поностальгировали по диковинному на тот момент мясу и попытались выяснить, были ли они благом, либо несли вред населению.

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