Опасного шаурмиста нашли в Башкирии

Ранее жители столицы Республики Башкортостан вспомнили о «продуктовой» истории из девяностых годов. Речь идёт о так называемых «ножках Буша», которые Америка импортировала в новую Россию. В комментариях горожане поностальгировали по диковинному на тот момент мясу и попытались выяснить, были ли они благом, либо несли вред населению.