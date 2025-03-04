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Posted 4 марта, 07:59

Published 4 марта, 07:59

Modified 4 марта, 09:23

Updated 4 марта, 09:23

В Башкирии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал

Неизвестный насмерть сбил человека в Башкирии и уехал

4 марта 2025, 07:59
Фото: 1MI.

В Башкирии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал

В Илишевском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и покинул место ДТП, сообщает Госавтоинспекция по Башкирии во вторник, 4 марта.

Авария произошла минувшей ночью на 1171 километре федеральной трассы М7 возле села Карабашево. Водитель на неустановленной машине наехал на 40-летнего жителя Белорецкого района и скрылся. Пешеход скончался на месте аварии от полученных в ДТП травм.

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Сейчас водителя разыскивают.

— Если вы обладаете какой-нибудь информацией о происшествии, то позвоните по номеру: 8(347)235-84-02, — указано в сообщении ГАИ Башкирии.

Отметим, что похожая ситуация произошла в столице Республики Башкортостан. В микрорайоне Шашка неизвестный сбил девятилетнюю девочку, которая направлялась в школу. В результате девочка отправилась в медучреждение, а водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия.

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