Неизвестный насмерть сбил человека в Башкирии и уехал

Posted 4 марта, 07:59
Published 4 марта, 07:59
Modified 4 марта, 09:23
Updated 4 марта, 09:23
Авария произошла минувшей ночью на 1171 километре федеральной трассы М7 возле села Карабашево. Водитель на неустановленной машине наехал на 40-летнего жителя Белорецкого района и скрылся. Пешеход скончался на месте аварии от полученных в ДТП травм.
Сейчас водителя разыскивают.
— Если вы обладаете какой-нибудь информацией о происшествии, то позвоните по номеру: 8(347)235-84-02, — указано в сообщении ГАИ Башкирии.
Отметим, что похожая ситуация произошла в столице Республики Башкортостан. В микрорайоне Шашка неизвестный сбил девятилетнюю девочку, которая направлялась в школу. В результате девочка отправилась в медучреждение, а водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия.