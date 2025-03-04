Неизвестный насмерть сбил человека в Башкирии и уехал

Отметим, что похожая ситуация произошла в столице Республики Башкортостан. В микрорайоне Шашка неизвестный сбил девятилетнюю девочку, которая направлялась в школу. В результате девочка отправилась в медучреждение, а водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия.