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Posted 4 марта, 06:24

Published 4 марта, 06:24

Modified 4 марта, 06:29

Updated 4 марта, 06:29

Озвучена причина отравление газом мамы и пятерых детей в Башкирии

Названа причина отправления семьи газом в Башкирии

4 марта 2025, 06:24
Фото: МЧС по Башкирии.

Озвучена причина отравление газом мамы и пятерых детей в Башкирии

Предварительной причиной отравления мамы и пятерых малолетних детей бытовым газом в Приютово стало отсутствие тяги в вентиляции и в дымоходе газовой колонки, сообщает глава Белебеевского района Башкирии Азат Сахабиев во вторник, 4 марта.

Напомним, вечером 2 марта в больницу с признаками отравления угарным газом были доставлены пятеро детей в возрасте от года до девяти лет, а также их мать. Их отец и ещё один маленький ребёнок не пострадали.

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Глава района советует регулярно проверять исправность газового оборудования и вентиляционных систем, чтобы избежать подобных происшествий. Следует помнить, что утечка газа может привести к взрыву и отравлению.

По данным МЧС Башкирии, пострадавшая 26-летняя женщина была госпитализирована в реанимацию, а дети — в детское отделение центральной районной больницы. Их состояние оценивалось, как средней степени тяжести. На следующее утро все дети были в стабильном состоянии, а женщину перевели в реанимацию.

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