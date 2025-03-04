Названа причина отправления семьи газом в Башкирии

Posted 4 марта, 06:24
Published 4 марта, 06:24
Modified 4 марта, 06:29
Updated 4 марта, 06:29
Напомним, вечером 2 марта в больницу с признаками отравления угарным газом были доставлены пятеро детей в возрасте от года до девяти лет, а также их мать. Их отец и ещё один маленький ребёнок не пострадали.
Глава района советует регулярно проверять исправность газового оборудования и вентиляционных систем, чтобы избежать подобных происшествий. Следует помнить, что утечка газа может привести к взрыву и отравлению.
По данным МЧС Башкирии, пострадавшая 26-летняя женщина была госпитализирована в реанимацию, а дети — в детское отделение центральной районной больницы. Их состояние оценивалось, как средней степени тяжести. На следующее утро все дети были в стабильном состоянии, а женщину перевели в реанимацию.