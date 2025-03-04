На повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй

Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы поправок в законы о ветеранах труда, мерах соцподдержки военных, гарантиях прав ребёнка, развития гражданского общества, поддержке благотворительности, туристской деятельности, ограничении продажи товаров со сжиженным углеродным газом, а также в Семейный кодекс и акты в сфере госстроительства.