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Posted 4 марта, 19:18

Published 4 марта, 19:18

Modified 4 марта, 19:20

Updated 4 марта, 19:20

В Курултае Башкирии обсудят новый праздник

На повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй

4 марта 2025, 19:18
Фото: 1MI.

В Курултае Башкирии обсудят новый праздник

Депутаты башкирского парламента в среду, 5 марта, проведут несколько заседаний — Mkset выяснил, что будет стоять на повестке у народных избранников.

Встретятся для обсуждений в этот день поочерёдно сразу четыре рабочих органа:

  • Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов;
  • Комитет по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий;
  • Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму;
  • Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

Народные избранники, как гласят анонсы повесток дня от пресс-службы Курултая, заслушают ряд доклад на темы поддержки молодых семей, обращений граждан, деятельности Торгово-промышленной палаты Республики и пилотного проекта единой федеральной географической системы «пространственных данных».

Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы поправок в законы о ветеранах труда, мерах соцподдержки военных, гарантиях прав ребёнка, развития гражданского общества, поддержке благотворительности, туристской деятельности, ограничении продажи товаров со сжиженным углеродным газом, а также в Семейный кодекс и акты в сфере госстроительства.

На повестке будет стоять и введения нового праздника — Дня работника. Парламентарии также хотят скорректировать границы Дюртюлинского района Башкирии.

В Курултае, помимо этого, заслушают доклады о соглашениях с парламентами Чечни, Дагестана и Ставропольского края.

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