На повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй

Posted 4 марта, 19:18
Published 4 марта, 19:18
Modified 4 марта, 19:20
Updated 4 марта, 19:20
Встретятся для обсуждений в этот день поочерёдно сразу четыре рабочих органа:
Народные избранники, как гласят анонсы повесток дня от пресс-службы Курултая, заслушают ряд доклад на темы поддержки молодых семей, обращений граждан, деятельности Торгово-промышленной палаты Республики и пилотного проекта единой федеральной географической системы «пространственных данных».
Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы поправок в законы о ветеранах труда, мерах соцподдержки военных, гарантиях прав ребёнка, развития гражданского общества, поддержке благотворительности, туристской деятельности, ограничении продажи товаров со сжиженным углеродным газом, а также в Семейный кодекс и акты в сфере госстроительства.
На повестке будет стоять и введения нового праздника — Дня работника. Парламентарии также хотят скорректировать границы Дюртюлинского района Башкирии.
В Курултае, помимо этого, заслушают доклады о соглашениях с парламентами Чечни, Дагестана и Ставропольского края.
Ранее Mkset разбирал новые «дверные штрафы», по которым в Башкирии якобы будут наказывать на ₽15 тыс.