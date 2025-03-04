На окраине Уфы построят детсад

Posted 4 марта, 09:06
Published 4 марта, 09:06
Modified 4 марта, 09:28
Updated 4 марта, 09:28
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поделился планами развития Нагаево после встречи с местными жителями. По словам градоначальника, власти активно работают над решением накопившихся проблем. Первое, о чем стоит упомянуть — это долгожданное освещение на семи улицах в нескольких кварталах. Жители ждали этого события около десяти лет.
Кроме того, в Нагаево установят шесть новых остановочных павильонов вдоль улиц Рощинской и Нагаевского шоссе, а также четыре современные контейнерные площадки для сбора мусора. Также в ближайшее время начнется первый этап капитального ремонта улицы Парадной и будет проведено щебенение нескольких улиц, включая Зинино и Жилино.
Но, пожалуй, самой важной новостью для жителей Нагаево стало сообщение о строительстве нового детского сада на 260 мест. Ратмир Мавлиев отметил, что строительство начнется уже в 2025 году.
Как ранее сообщал Mkset, власти Уфы разрешили разработку проекта застройки крупного участка в Калининском районе.