На окраине Уфы построят детсад

Кроме того, в Нагаево установят шесть новых остановочных павильонов вдоль улиц Рощинской и Нагаевского шоссе, а также четыре современные контейнерные площадки для сбора мусора. Также в ближайшее время начнется первый этап капитального ремонта улицы Парадной и будет проведено щебенение нескольких улиц, включая Зинино и Жилино.