Московские бизнесмены купили «Башкортостан»

Posted 4 марта, 19:55
Published 4 марта, 19:55
Modified 4 марта, 19:57
Updated 4 марта, 19:57
Объект был выставлен на аукцион с шагом 2,65 млн и начальной ценой в ₽53 млн — по такой стоимости он и ушёл с молотка единственному участнику торгов, ООО «Сталокс». Мог быть среди участников и предприниматель Артём Алексеев, однако тот до аукциона был недопущен, поскольку не смог оплатить задаток.
По данным Rusprofile, ООО «Сталокс» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Её руководителем указана Наталья Шарыкина. Эффективность компании оценивается как «низкая» из-за не очень хороших показателей в 2023 году, когда предприятие показало выручку в ₽0.
Приватизировать «Башкортостан» власти решили в связи с его убыточностью. Так, в 2023 году выставочный комплекс потерял ₽112 млн, а заработал за 12 месяцев всего ₽79 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выставили на торги объекты культурного наследия в центре города.