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Posted 4 марта, 19:55

Published 4 марта, 19:55

Modified 4 марта, 19:57

Updated 4 марта, 19:57

Выставочный комплекс «Башкортостан» продали за ₽53 млн

Московские бизнесмены купили «Башкортостан»

4 марта 2025, 19:55
Фото: bvkexpo.ru..

Выставочный комплекс «Башкортостан» продали за ₽53 млн

В столице Башкирии приватизировали пакет акций выставочного комплекса «Башкортостан», соответствующий лот на государственном портале торгов Mkset изучил в среду, 5 марта.

Объект был выставлен на аукцион с шагом 2,65 млн и начальной ценой в ₽53 млн — по такой стоимости он и ушёл с молотка единственному участнику торгов, ООО «Сталокс». Мог быть среди участников и предприниматель Артём Алексеев, однако тот до аукциона был недопущен, поскольку не смог оплатить задаток.

По данным Rusprofile, ООО «Сталокс» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Её руководителем указана Наталья Шарыкина. Эффективность компании оценивается как «низкая» из-за не очень хороших показателей в 2023 году, когда предприятие показало выручку в ₽0.

Приватизировать «Башкортостан» власти решили в связи с его убыточностью. Так, в 2023 году выставочный комплекс потерял ₽112 млн, а заработал за 12 месяцев всего ₽79 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выставили на торги объекты культурного наследия в центре города.

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