Молодежь Башкирии реформировали

Posted 4 марта, 06:20
Published 4 марта, 06:20
Modified 4 марта, 06:22
Updated 4 марта, 06:22
Государственный комитет РБ по молодежной политике официально стал Министерством молодежной политики. Об этом важной перемене объявил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Руководить новоиспеченным министерством будет Вито Сабиров, который до этого успешно возглавлял госкомитет.
— Работа с молодежью — для нас главная задача. Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству, — объясняет Радий Хабиров.
Создание министерства означает увеличение финансирования, расширение штата сотрудников и, самое главное, больше возможностей для реализации молодежных инициатив.
Как ранее сообщал Mkset, юный житель Башкирии решил отказаться от своей мечты ради помощи тем, кто сейчас находится на СВО.