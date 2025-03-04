mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:20

Published 4 марта, 06:20

Modified 4 марта, 06:22

Updated 4 марта, 06:22

Молодежь Башкирии реформировали

Молодежь Башкирии реформировали

4 марта 2025, 06:20
Фото: 1MI.
В регионе решили сделать ставку на молодежь и ее будущее, повысив статус ведомства, занимающегося молодежной политикой, сообщает во вторник, 4 марта, правительство РБ.

Государственный комитет РБ по молодежной политике официально стал Министерством молодежной политики. Об этом важной перемене объявил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Руководить новоиспеченным министерством будет Вито Сабиров, который до этого успешно возглавлял госкомитет.

— Работа с молодежью — для нас главная задача. Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству, — объясняет Радий Хабиров.

Создание министерства означает увеличение финансирования, расширение штата сотрудников и, самое главное, больше возможностей для реализации молодежных инициатив.

Как ранее сообщал Mkset, юный житель Башкирии решил отказаться от своей мечты ради помощи тем, кто сейчас находится на СВО.

Главу Башкирии тронула разбитая копилка
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Башкирии могут отдохнуть бесплатноБашкирия создает революцию в строительствеЗауфимье ждут большие перемены
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Финансирование#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Молодежь#Инициативы#Министерство молодежной политики#Вито Сабиров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика