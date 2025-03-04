Молодежь Башкирии реформировали

Государственный комитет РБ по молодежной политике официально стал Министерством молодежной политики. Об этом важной перемене объявил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Руководить новоиспеченным министерством будет Вито Сабиров, который до этого успешно возглавлял госкомитет.