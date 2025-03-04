Мэр Уфы оценил школьную кашу

Posted 4 марта, 11:05
Published 4 марта, 11:05
Modified 4 марта, 12:13
Updated 4 марта, 12:13
В день посещения учреждения образования на завтрак уфимским школьникам, судя по фото Антона Тарасова, подали кашу и хлеб. Точное наименование угощения не указано, но содержимое тарелок похоже на пшенную кашу. Ученики охотно орудовали ложками в тарелках, а ели ли блюдо внезапные ревизоры — не сообщается.
Кроме вопросов со школьным питанием, чиновники оценили школьный технопарк «Кванториум», в котором есть целых четыре лаборатории. Особое внимание властей заслужил класс беспилотных летательных аппаратов.
Тарасов отметил, что школа №147 демонстрирует высокие результаты, и что обучающиеся находятся в надёжных руках педагогов, которые неоднократно были отмечены наградами.
Ранее Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях фото «Уфимского ожерелья» и пожелал всем доброго утра. В комментариях люди начали спрашивать мэра о том, где его традиционный кофе. Не дождавшись ответа, горожане стали рассказывать о своих проблемах. После этого градоначальник съездил в уфимское Нагаево и обрадовал местных жителей хорошей новостью.