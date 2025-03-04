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Posted 4 марта, 11:05

Published 4 марта, 11:05

Modified 4 марта, 12:13

Updated 4 марта, 12:13

Мэр Уфы оценил питание в городской школе

Мэр Уфы оценил школьную кашу

4 марта 2025, 11:05
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы.

Мэр Уфы оценил питание в городской школе

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев и глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов выяснили, как питаются дети в школе №147 в Нагаево, сообщает Тарасов во вторник, 4 марта.

В день посещения учреждения образования на завтрак уфимским школьникам, судя по фото Антона Тарасова, подали кашу и хлеб. Точное наименование угощения не указано, но содержимое тарелок похоже на пшенную кашу. Ученики охотно орудовали ложками в тарелках, а ели ли блюдо внезапные ревизоры — не сообщается.

Кроме вопросов со школьным питанием, чиновники оценили школьный технопарк «Кванториум», в котором есть целых четыре лаборатории. Особое внимание властей заслужил класс беспилотных летательных аппаратов.

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Тарасов отметил, что школа №147 демонстрирует высокие результаты, и что обучающиеся находятся в надёжных руках педагогов, которые неоднократно были отмечены наградами.

Ранее Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях фото «Уфимского ожерелья» и пожелал всем доброго утра. В комментариях люди начали спрашивать мэра о том, где его традиционный кофе. Не дождавшись ответа, горожане стали рассказывать о своих проблемах. После этого градоначальник съездил в уфимское Нагаево и обрадовал местных жителей хорошей новостью.

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