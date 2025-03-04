Мэр Уфы оценил школьную кашу

Ранее Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях фото «Уфимского ожерелья» и пожелал всем доброго утра. В комментариях люди начали спрашивать мэра о том, где его традиционный кофе. Не дождавшись ответа, горожане стали рассказывать о своих проблемах. После этого градоначальник съездил в уфимское Нагаево и обрадовал местных жителей хорошей новостью.