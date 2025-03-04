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Posted 4 марта, 11:48

Published 4 марта, 11:48

Modified 4 марта, 11:50

Updated 4 марта, 11:50

Клещи проснутся раньше обычного: как защититься и не стать жертвой этих кровососов

Клещи проснутся раньше обычного: как защититься и не стать жертвой этих кровососов

4 марта 2025, 11:48
Фото: 1MI. Клещи проснутся раньше обычного: как защититься и не стать жертвой этих кровососов
Роспотребнадзор предупредил граждан о возможной ранней активности клещей в этом году. Если в предыдущие сезоны они начинали действовать, когда снег полностью таял и температура поднималась до +1…+3 °C, то в этом году ситуация может измениться. Как защитить себя от этих коварных насекомых?

Обычно клещи просыпаются с приходом весны, когда снег начинает таять, а температура воздуха поднимется до отметки +1…+3 °C. Однако в этом году есть риск того, что они могут начать свою активность раньше. Примерно такое же явление наблюдалось в 2014 году, когда из-за теплой зимы клещи начали просыпаться на месяц раньше. Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что схожая ситуация повторится и в 2025 году.

— Так, в малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Что это значит и как подготовиться?

Температуры весной начинают стабильно повышаться, и в регионах с теплым климатом, клещи могут появиться уже в марте. Специалисты напоминают, что основная угроза заключается не только в болезнях, которые клещи могут переносить, но и в том, что при раннем начале активности они оказываются более активными, чем обычно.

Для того чтобы избежать встречи с клещами, нужно соблюдать несколько простых, но важных мер предосторожности. Во-первых, при прогулках по лесу или парку нужно носить одежду, которая максимально закрывает тело. Одежда должна быть светлого цвета, потому что на ней легче заметить клещей. Во-вторых, стоит обработать свою одежду специальными средствами, отпугивающими насекомых. Например, акарицидные препараты или народные средства могут создать дополнительный барьер.

Что это значит и как подготовиться?
Что это значит и как подготовиться?. Фото: 1MI

Вакцинация и профилактика: что важно знать?

Башкирия— один из регионов, где клещи переносят такие опасные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит. Вакцинация — это лучший способ защититься от этого заболевания.

— Вакцинацию следует делать заранее, чтобы иметь время выработать антитела до начала сезона активности клещей. Важно помнить, что вакцинация помогает от вирусного энцефалита, но не защищает от других инфекций, которые могут быть переданы через укус клеща, — напоминает заведующая отделением профилактических прививок Центра медицинской профилактики ДЗМ, врач-эпидемиолог Галина Грибановская.

В случае, если клещ все-таки присосался, необходимо немедленно его удалить. Для этого можно воспользоваться специальными пинцетами или приобрести в аптеке специальные устройства. Важно делать это аккуратно, чтобы не разорвать клеща, так как его голова может остаться в теле и вызвать воспаление. После удаления клеща его обязательно нужно отнести в лабораторию на анализ, чтобы проверить, не является ли он переносчиком инфекции.

Что делать, если клещ уже присосался?

Если, несмотря на все меры предосторожности, клещ все-таки присосался, не паниковать. Важно аккуратно его удалить, захватив клеща пинцетом как можно ближе к коже и медленно вытащив его, не разрывая. После этого нужно внимательно осмотреть место укуса и немедленно обратиться к врачу. Специалисты рекомендуют обратиться в медицинское учреждение, даже если самочувствие не ухудшилось. В случае, если клещ является переносчиком инфекции, врач назначит необходимые препараты для профилактики.

Как защитить участок на даче?
Как защитить участок на даче?. Фото: 1MI

Как защитить участок на даче?

Защита дачного участка от клещей — важная мера предосторожности, особенно в весенний период, когда активность этих насекомых повышается.

Обрезка кустарников и травы

  • «Тарга» — акарицидное средство для обработки участка, которое эффективно борется с клещами и другими вредителями.
  • «Актара» — системный инсектицид, который действует не только на клещей, но и на множество других насекомых-вредителей. Он эффективно проникает в растения и сохраняет действие в течение нескольких недель.
  • «Неорон» — препарат, который можно использовать для обработки как территории, так и растений. Хорошо действует против клещей и долго сохраняет эффективность.

Обработка территории средствами от клещей

Одним из самых эффективных способов борьбы с клещами на даче является использование акарицидных средств. Это химические вещества, которые уничтожают клещей. Препараты могут быть как в виде аэрозолей, так и в виде растворов для опрыскивания.

Рекомендуемые средства:

Эти средства можно применять на участке до начала активного сезона клещей (март–апрель) или после каждого дождя для повторного воздействия.

  1. Использование народных средств: для тех, кто предпочитает экологически чистые методы, есть и народные средства, которые также могут быть эффективными в борьбе с клещами.
  2. Рекомендуемые народные средства:
    • Чеснок и лук — их отвар можно использовать для опрыскивания участка. Эти растения отпугивают клещей своим запахом, и клещи не любят их близость.
    • Тысячелистник — из этого растения можно приготовить отвар, который помогает в борьбе с клещами. Он действует как природный репеллент, не вредя растениям.
    • Кипяток — можно использовать для обработки тропинок и других мест на участке, где чаще всего встречаются клещи.

Ранее эксперты подробно рассказали, как защитить дачу от вредителей.

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#Ольга Харина#Клещи#Все материалы авторов#Вредители#КЦ#Дом и сад#Борьба с вредителями
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