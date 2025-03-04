Клещи проснутся раньше обычного: как защититься и не стать жертвой этих кровососов

Обычно клещи просыпаются с приходом весны, когда снег начинает таять, а температура воздуха поднимется до отметки +1…+3 °C. Однако в этом году есть риск того, что они могут начать свою активность раньше. Примерно такое же явление наблюдалось в 2014 году, когда из-за теплой зимы клещи начали просыпаться на месяц раньше. Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что схожая ситуация повторится и в 2025 году.