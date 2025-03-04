mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 07:00

Published 4 марта, 07:00

Modified 4 марта, 07:00

Updated 4 марта, 07:00

Как правильно посадить астры на рассаду и ухаживать за ними

Как правильно посадить астры на рассаду и ухаживать за ними

4 марта 2025, 07:00
Фото: pxhere. Как правильно посадить астры на рассаду и ухаживать за ними
Астры — это яркие и неприхотливые цветы, которые радуют глаз с начала лета до поздней осени. Однако, чтобы добиться их пышного и длительного цветения, важно знать, как правильно вырастить рассаду и позаботиться о растениях на всех этапах.

Этот материал поможет начинающим и опытным садоводам избежать распространённых ошибок и сделать свой цветник настоящим произведением искусства.

Почему важно правильно выбрать время для посева?

Сроки посева играют ключевую роль в успешном выращивании астр. Эти цветы требуют около 50–65 дней для того, чтобы рассада достигла оптимального состояния для высадки в грунт.

Лучше всего сеять астры с конца марта по середину апреля. Более ранние посевы могут привести к перерастанию рассады, что негативно скажется на цветении.

— Переросшая рассада часто даёт слабые и хрупкие растения. Важно соблюдать сроки, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду», — подчеркнула агроном Людмила Шубина в интервью «Новосибирск онлайн».

Если посев проведён вовремя, цветы зацветут уже в июле. А для поздних сортов, таких как «Королевский размер» или «Аполлония», цветение придётся на август и сентябрь, что делает их идеальными для осеннего сада.

Какие сорта астр выбрать?

Среди многообразия сортов каждый садовод найдёт что-то для себя. Основные критерии выбора: высота растений, время цветения и форма соцветий.

  • Низкорослые сорта (до 35 см) идеально подходят для клумб и бордюров. Примеры: «Снежная красавица», «Кремовый шар».
  • Среднерослые сорта (до 70 см) универсальны и могут использоваться как в цветниках, так и для срезки. Популярные варианты: «Балун», «Монпансье».
  • Высокорослые сорта (до 120 см) чаще всего выращивают для букетов. Например, «Королевский размер» или «Американская красавица».
Почему важно правильно выбрать время для посева?
Почему важно правильно выбрать время для посева?. Фото: pxhere

Форма цветов варьируется от игольчатых до пионовидных и кудрявых. При выборе сортов важно учитывать климатические особенности региона и предназначение цветов.

Как подготовить семена и грунт?

Для получения хороших всходов важна подготовка семян. Даже качественный посевной материал нуждается в обработке.

  • Замочите семена в растворе марганцовки на 30 минут для дезинфекции.
  • Используйте стимуляторы роста, такие как «Эпин» или «Циркон», чтобы улучшить всхожесть.

Грунт для астр должен быть рыхлым, питательным и слегка кислым. Его можно приготовить самостоятельно, смешав:

  • 2 части дерновой земли;
  • 1 часть перегноя;
  • 1 часть песка.

Для дезинфекции грунта пролейте его кипятком или слабым раствором марганцовки.

Как сеять астры?

Посев проводят в горшки глубиной 10–15 см или в ящики. На дно обязательно выкладывают дренажный слой из керамзита или мелких камней.

  • Семена высевают в бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 1 см друг от друга.
  • Присыпьте их тонким слоем песка, чтобы избежать переувлажнения.
  • Полейте тёплой водой и накройте плёнкой для создания парникового эффекта.

Через 5–7 дней должны появиться первые всходы.

Уход за рассадой

После появления ростков укрытие снимают, а горшки перемещают в хорошо освещённое место. Температура в помещении должна быть +18…+20 °C.

Полив проводят умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Для профилактики заболеваний раз в две недели рекомендуется поливать растения слабым раствором марганцовки.

Как подготовить семена и грунт?
Как подготовить семена и грунт?. Фото: pxhere

Пикировка астр

Когда у рассады появятся 2–3 настоящих листа, проводят пикировку. Это пересадка молодых растений в отдельные горшки или большие ящики с расстоянием 7–10 см между растениями.

— Астры легко переносят пикировку и быстро восстанавливаются даже при повреждении корней. Для профилактики заболеваний используйте препарат «Триходермин», — посоветовала эксперт.

Грунт для пикировки должен быть аналогичен исходному. Полив проводят сразу после пересадки.

Высадка в открытый грунт

Рассаду пересаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Перед этим за 7–10 дней её закаливают: ежедневно выносят на улицу, постепенно увеличивая время нахождения на свежем воздухе.

Место для посадки должно быть солнечным и защищённым от ветра. Расстояние между растениями зависит от их высоты:

  • Низкорослые сорта — 20–25 см.
  • Среднерослые сорта — 30–35 см.
  • Высокорослые сорта — 40–50 см.

В каждую лунку добавляют немного древесной золы для обогащения почвы.

Полив и подкормка астр

Астры не любят избытка влаги, поэтому полив проводят умеренно, но регулярно. Для лучшего роста используют подкормки:

  • Азотные удобрения вносят в период активного роста.
  • Калийные и фосфорные удобрения необходимы во время бутонизации и цветения.
Как выбрать идеальный контейнер для рассады: 7 лучших решений для вашего огорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Что сеять в январе на рассаду в Башкирии?5 растений, которые могут уничтожить ваш урожай вишни! Узнайте, что нельзя сажать10 первых цветов весны, которые сделают ваш сад ярким и живым
#Ольга Харина#Цветы#Все материалы авторов#Огород#Сад#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика