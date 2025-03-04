Как правильно посадить астры на рассаду и ухаживать за ними

Posted 4 марта, 07:00
Published 4 марта, 07:00
Modified 4 марта, 07:00
Updated 4 марта, 07:00
Этот материал поможет начинающим и опытным садоводам избежать распространённых ошибок и сделать свой цветник настоящим произведением искусства.
Сроки посева играют ключевую роль в успешном выращивании астр. Эти цветы требуют около 50–65 дней для того, чтобы рассада достигла оптимального состояния для высадки в грунт.
Лучше всего сеять астры с конца марта по середину апреля. Более ранние посевы могут привести к перерастанию рассады, что негативно скажется на цветении.
— Переросшая рассада часто даёт слабые и хрупкие растения. Важно соблюдать сроки, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду», — подчеркнула агроном Людмила Шубина в интервью «Новосибирск онлайн».
Если посев проведён вовремя, цветы зацветут уже в июле. А для поздних сортов, таких как «Королевский размер» или «Аполлония», цветение придётся на август и сентябрь, что делает их идеальными для осеннего сада.
Среди многообразия сортов каждый садовод найдёт что-то для себя. Основные критерии выбора: высота растений, время цветения и форма соцветий.
Форма цветов варьируется от игольчатых до пионовидных и кудрявых. При выборе сортов важно учитывать климатические особенности региона и предназначение цветов.
Для получения хороших всходов важна подготовка семян. Даже качественный посевной материал нуждается в обработке.
Грунт для астр должен быть рыхлым, питательным и слегка кислым. Его можно приготовить самостоятельно, смешав:
Для дезинфекции грунта пролейте его кипятком или слабым раствором марганцовки.
Посев проводят в горшки глубиной 10–15 см или в ящики. На дно обязательно выкладывают дренажный слой из керамзита или мелких камней.
Через 5–7 дней должны появиться первые всходы.
После появления ростков укрытие снимают, а горшки перемещают в хорошо освещённое место. Температура в помещении должна быть +18…+20 °C.
Полив проводят умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Для профилактики заболеваний раз в две недели рекомендуется поливать растения слабым раствором марганцовки.
Когда у рассады появятся 2–3 настоящих листа, проводят пикировку. Это пересадка молодых растений в отдельные горшки или большие ящики с расстоянием 7–10 см между растениями.
— Астры легко переносят пикировку и быстро восстанавливаются даже при повреждении корней. Для профилактики заболеваний используйте препарат «Триходермин», — посоветовала эксперт.
Грунт для пикировки должен быть аналогичен исходному. Полив проводят сразу после пересадки.
Рассаду пересаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Перед этим за 7–10 дней её закаливают: ежедневно выносят на улицу, постепенно увеличивая время нахождения на свежем воздухе.
Место для посадки должно быть солнечным и защищённым от ветра. Расстояние между растениями зависит от их высоты:
В каждую лунку добавляют немного древесной золы для обогащения почвы.
Астры не любят избытка влаги, поэтому полив проводят умеренно, но регулярно. Для лучшего роста используют подкормки:
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