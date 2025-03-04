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Posted 4 марта, 10:38

Published 4 марта, 10:38

Modified 4 марта, 12:08

Updated 4 марта, 12:08

В Башкирии стабилизировались цены на хлеб

Хлеб и соль — редкая стабильность в магазинах Башкирии

4 марта 2025, 10:38
Фото: 1MI.

В Башкирии стабилизировались цены на хлеб

Самыми стабильными продуктами по цене в Республике Башкортостан по последним данным стали хлеб и соль, следует из документа Башстата во вторник, 4 марта.

По информации статистиков на конец предыдущего месяца, за неделю их стоимость не изменилась ни на долю процента, что бывает достаточно редко. Сейчас килограмм ржаного хлеба в регионе в среднем стоит ₽86,50, а пшеничного — ₽99,30. Килограмм соли оценивается в ₽13,97.

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Также не особо изменились в цене колбаса и десяток куриных яиц, они подорожали всего лишь на 0,03% и 0,04%, соответственно. Из наименее подешевевших значатся свинина (минус 0,05%) и сардельки с сосисками (минус 0,10%).

Ранее сообщалось о самых подешевевших и самых подорожавших продуктовых товарах в Республике Башкортостан за вышеуказанный период.

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