Хлеб и соль — редкая стабильность в магазинах Башкирии

По информации статистиков на конец предыдущего месяца, за неделю их стоимость не изменилась ни на долю процента, что бывает достаточно редко. Сейчас килограмм ржаного хлеба в регионе в среднем стоит ₽86,50, а пшеничного — ₽99,30. Килограмм соли оценивается в ₽13,97.