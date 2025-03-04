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Posted 4 марта, 06:27

Published 4 марта, 06:27

Modified 4 марта, 06:27

Updated 4 марта, 06:27

Госкомпании в 2024 году совершили рекордное количество закупок у малого бизнеса

Госкомпании в 2024 году совершили рекордное количество закупок у малого бизнеса

4 марта 2025, 06:27
Фото: 1MI.
В 2024 году общая сумма закупок крупнейших заказчиков у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась более чем на 20% и впервые достигла 9,6 трлн рублей. Это стало рекордом после введения обязательной 25%-ной квоты на закупки у МСП, мониторингом которой занимаются КМСП и уполномоченные органы.

Такой подъем сотрудничества наблюдается на фоне значительного увеличения масштаба закупок в отрасли обрабатывающих производств, увеличения объема поставок высокотехнологичной продукции и создания передовых российских IT-решений.

Зампред Правительства России Александр Новак озвучил мнение, что сейчас активное участие организаций МСП в закупках госкомпаний выступает серьезной мерой развития предпринимательской инициативы согласно действию нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На этом фоне происходит стабильный рост доли высокотехнологичной продукции в суммарном объеме закупок у МСП. В прошлом году такие компании малого и среднего бизнеса осуществили поставку крупным государственным корпорациям инновационной продукции на 905 млрд рублей. Такая статистика показывает рост вклада МСП в модернизацию особо значимых отраслей для формирования экономики предложения.

Участие в закупках госкомпаний обеспечивает предприятиям МСП объемный рынок сбыта, формируя перспективы для будущего развития, о чем заявляет гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он рассказал, что за прошлый год число компаний малого и среднего предпринимательства, подписавших договоренности о сотрудничестве с госкомпаниями, стало выше на 6,1% по отношению к 2023 году и достигло 226 тысяч, что стало рекордом. Серьезный рост показывает сформировавшееся доверие к малому и среднему бизнесу. Владельцы таких небольших компаний готовы добросовестно выполнять все возложенные на них обязательства и продуктивно сотрудничать с крупными заказчиками, отмечает «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что более 73% от общего объема закупок у малого и среднего бизнеса сформировала продукция производственного назначения. Более чем на треть по отношению к показателям 2023 года (до 3,3 трлн рублей) увеличилась сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в отрасли обрабатывающих производств.

В числе субъектов РФ, лидирующих по объему закупок у МСП, стоит выделить Москву (3,1 трлн рублей), Санкт-Петербург (801,4 млрд рублей), Татарстан (552,6 млрд рублей), Подмосковье (431,3 млрд рублей) и Свердловскую (346,9 млрд рублей) область.

В лидирующую десятку по приросту объема договоров относительно статистики 2023 года вошли Москва (+1 трлн рублей), Татарстан (+360,9 млрд рублей), Северная столица (+119,5 млрд рублей), Свердловская область (+91,2 млрд рублей), Подмосковье (+69,1 млрд рублей), Новосибирская область (+49,7 млрд рублей), Тюменская область (+32,8 млрд рублей), Пермский край (+31,2 млрд рублей), Краснодарский край (+31,1 млрд рублей), Ленинградская область (+28,9 млрд рублей).

Примечательно, что организации малого и среднего предпринимательства могут войти в запущенную Министерством экономического развития России и Корпорацией МСП программу «выращивания» и подписать офсетный договор с одной из госкомпаний на длительный срок. На данный момент уже подписано 16 таких договоров на более 6,6 млрд рублей суммарно. В текущем году еще девять компаний с госучастием намереваются согласовать свои программы «выращивания» поставщиков.

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