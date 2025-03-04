Госкомпании в 2024 году совершили рекордное количество закупок у малого бизнеса

Он рассказал, что за прошлый год число компаний малого и среднего предпринимательства, подписавших договоренности о сотрудничестве с госкомпаниями, стало выше на 6,1% по отношению к 2023 году и достигло 226 тысяч, что стало рекордом. Серьезный рост показывает сформировавшееся доверие к малому и среднему бизнесу. Владельцы таких небольших компаний готовы добросовестно выполнять все возложенные на них обязательства и продуктивно сотрудничать с крупными заказчиками, отмечает «Коммерсантъ».