Бизнесмен пойдёт под суд за долги в Башкирии

С августа по октябрь 2024 года руководитель строительной компании не платил зарплату двум работникам, из-за чего сумма долга превысила ₽270’000. При этом в то время у фирмы на счетах было свыше ₽1 млн. Однако деньги ушли на расчёты с поставщиками, подрядчиками и кредиторами, а также другие нужды.