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Posted 4 марта, 06:42

Published 4 марта, 06:42

Modified 4 марта, 07:22

Updated 4 марта, 07:22

Строительная компания задолжала рабочим из Башкортостана

Бизнесмен пойдёт под суд за долги в Башкирии

4 марта 2025, 06:42
Фото: 1MI.

Строительная компания задолжала рабочим из Башкортостана

Бывшего директора ООО «Арктик Строй Сервис» в Нефтекамске осудят за невыплату зарплаты более двух месяцев, сообщает во вторник, 4 марта, Следком по Республике Башкортостан.

С августа по октябрь 2024 года руководитель строительной компании не платил зарплату двум работникам, из-за чего сумма долга превысила ₽270’000. При этом в то время у фирмы на счетах было свыше ₽1 млн. Однако деньги ушли на расчёты с поставщиками, подрядчиками и кредиторами, а также другие нужды.

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На машину мужчины наложен арест. Уголовное дело отправилось в суд.

Ранее сообщалось, что директора ООО «БашТрансЛогистик» в столице Республики Башкортостан обвиняют в невыплате зарплаты. С октября 2023 года по март 2024 года мужчина не платил полную зарплату 59 работникам, и долг по ней превысил ₽4,6 млн.

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