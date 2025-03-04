Бизнесмен пойдёт под суд за долги в Башкирии

Posted 4 марта, 06:42
Published 4 марта, 06:42
Modified 4 марта, 07:22
Updated 4 марта, 07:22
С августа по октябрь 2024 года руководитель строительной компании не платил зарплату двум работникам, из-за чего сумма долга превысила ₽270’000. При этом в то время у фирмы на счетах было свыше ₽1 млн. Однако деньги ушли на расчёты с поставщиками, подрядчиками и кредиторами, а также другие нужды.
На машину мужчины наложен арест. Уголовное дело отправилось в суд.
Ранее сообщалось, что директора ООО «БашТрансЛогистик» в столице Республики Башкортостан обвиняют в невыплате зарплаты. С октября 2023 года по март 2024 года мужчина не платил полную зарплату 59 работникам, и долг по ней превысил ₽4,6 млн.