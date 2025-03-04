Экономист Колташов: заявления Росстата о рекордном росте зарплат раздражают россиян

Posted 4 марта, 06:26
Published 4 марта, 06:26
Modified 4 марта, 06:26
Updated 4 марта, 06:26
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, в беседе с «Ридусом» прокомментировал исследование Росстата, которое показало, что зарплаты россиян выросли на 21,9%. Это рекордный результат с ноября 2008 года, когда данный показатель составлял 22%. По мнению эксперта, подобные данные лишь вызывают у граждан сильное раздражение.
Согласно отчету Росстата, средняя зарплата по стране составляет 128 665 рублей. В столице данный показатель находится на уровне в 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, а в Магаданской области — 224 085 рублей.
Собеседник издания отметил, что с точки зрения математики расчёты Росстата верны, но основная масса россиян получает гораздо меньше денег. Около 70% граждан РФ зарабатывает в районе 40 тысяч рублей. Во многих регионах высокой считается зарплата на уровне в 70-80 тысяч рублей. Он добавил, что существуют отдельные виды деятельности и должности, на которых платят заметно выше, но они составляют лишь небольшой процент от общей массы. Он рассказал, что в одном подмосковном городе 10 лет назад заявили, что средняя зарплата здесь равняется 220 тысячам рублей. Для этого они взяли доход первого пилота и зарплату продавца, который получал условные 25 тысяч, и поделили их сумму.
Экономист сообщил, что в нашей стране сейчас хорошо зарабатывают военные, работники ОПК, сферы машиностроения, химической и обрабатывающей промышленности. За счёт них действительно получаются неплохие показатели. Однако модальная зарплата составляет во многих регионах около 40 тысяч рублей. Колшатов добавил, что Росстат считает среднюю зарплату правильно, но результаты исследований вызывают в обществе сильное раздражение и вводят российские власти в заблуждение.