Экономист Колташов: заявления Росстата о рекордном росте зарплат раздражают россиян

Собеседник издания отметил, что с точки зрения математики расчёты Росстата верны, но основная масса россиян получает гораздо меньше денег. Около 70% граждан РФ зарабатывает в районе 40 тысяч рублей. Во многих регионах высокой считается зарплата на уровне в 70-80 тысяч рублей. Он добавил, что существуют отдельные виды деятельности и должности, на которых платят заметно выше, но они составляют лишь небольшой процент от общей массы. Он рассказал, что в одном подмосковном городе 10 лет назад заявили, что средняя зарплата здесь равняется 220 тысячам рублей. Для этого они взяли доход первого пилота и зарплату продавца, который получал условные 25 тысяч, и поделили их сумму.