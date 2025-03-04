Депутат Смолин положительно оценил идею РПЦ переводить студентов в браке на бюджет

Posted 4 марта, 05:24
Published 4 марта, 05:24
Modified 4 марта, 05:24
Updated 4 марта, 05:24
Агентство «Ридус» попросило первого зампреда Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина прокомментировать предложение РПЦ о переводе на бюджетную основу обучения студентов, которые вступили в брак.
Смолин данную инициативу Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства поддержал, но сделал одну «важную оговорку».
Собеседник издания отметил, что реализация такого предложения потребует изменения отношения к образованию со стороны Министерства финансов. Он сообщил, что по факту высшее образование в нашей стране недофинансируется. При сравнении увеличения расходов на высшее образование и официальной инфляции выяснилось, что расходы на него почти не увеличились. Также замминистра финансов в письме предложил сократить расходы на данную сферу по отношению к ВВП.
Депутат напомнил, что Россия нуждается в технологическом суверенитете. По его словам, экономический прорыв невозможен при экономии на образовании.