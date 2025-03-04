Депутат Смолин положительно оценил идею РПЦ переводить студентов в браке на бюджет

Собеседник издания отметил, что реализация такого предложения потребует изменения отношения к образованию со стороны Министерства финансов. Он сообщил, что по факту высшее образование в нашей стране недофинансируется. При сравнении увеличения расходов на высшее образование и официальной инфляции выяснилось, что расходы на него почти не увеличились. Также замминистра финансов в письме предложил сократить расходы на данную сферу по отношению к ВВП.