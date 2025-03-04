Более 42`000 жителей Башкирии запретили себе кредиты

Как это работает? Все просто: после подачи заявления на Госуслугах в кредитной истории человека появляется специальная отметка. Эта отметка является сигналом для банков и микрофинансовых организаций: если заемщик подал заявку на кредит или заем, ему должны отказать. Проверить, установлен ли самозапрет, также можно на Госуслугах. Важно отметить, что снять запрет можно в любой момент, воспользовавшись той же платформой. Заявление подписывается электронной подписью, которую можно получить бесплатно в приложении «Госключ».