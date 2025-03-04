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Posted 4 марта, 10:51

Published 4 марта, 10:51

Modified 4 марта, 12:09

Updated 4 марта, 12:09

Более 42`000 жителей Башкирии запретили себе кредиты

Более 42`000 жителей Башкирии запретили себе кредиты

4 марта 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Новая функция на Госуслугах, позволяющая самостоятельно заблокировать себе возможность брать в долг у банков, вызвала небывалый ажиотаж, сообщает во вторник, 4 марта, Минцифры.

По данным федерального ведомства, сервис самозапрета на кредиты, запущенный 1 марта 2025 года, уже привлек внимание почти двух миллионов россиян. Средний возраст тех, кто воспользовался этой услугой, составляет 53 года, что говорит о желании людей старшего поколения обезопасить себя от мошенников и необдуманных финансовых решений.

В Башкортостане более 42 700 человек решили воспользоваться этой возможностью, что позволило региону войти в топ регионов, где услуга самозапрета на кредиты оказалась наиболее востребованной. Больше заявлений подали только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях.

Как это работает? Все просто: после подачи заявления на Госуслугах в кредитной истории человека появляется специальная отметка. Эта отметка является сигналом для банков и микрофинансовых организаций: если заемщик подал заявку на кредит или заем, ему должны отказать. Проверить, установлен ли самозапрет, также можно на Госуслугах. Важно отметить, что снять запрет можно в любой момент, воспользовавшись той же платформой. Заявление подписывается электронной подписью, которую можно получить бесплатно в приложении «Госключ».

Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений
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Как ранее сообщал Mkset, жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников, поверив в заманчивую рекламу «удаленного заработка» и лишилась всех своих сбережений.

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