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Posted 4 марта, 14:07

Published 4 марта, 14:07

Modified 4 марта, 17:48

Updated 4 марта, 17:48

Убийство 12-летней давности раскрыли в Башкирии

Башкортостанец получил пожизненное после убийства подруги

4 марта 2025, 14:07
Фото: пресс-служба Следственного комитета.

Убийство 12-летней давности раскрыли в Башкирии

Суд в Бирске рассмотрит дело 47-летнего мужчины, учинившего жестокую расправу над знакомой, сообщают в прокуратуре и следственном комитете во вторник, 4 марта.

Преступление, по версии следствия, произошло летом 2013 года. Бирянка заявила в полицию об исчезновении её 32-летней дочери. Долгие поиски никаких результатов не дали — лишь в 2025 году выяснилось, что пропавшая женщина стала жертвой своего знакомого.

О расправе сообщил сам убийца. Явку с повинной он подавал уже находясь на пожизненном заключении за убийство ещё троих человек. Известно, что наказание он отбывает в знаменитой колонии «Чёрный дельфин».

Мужчина признался, что жертву он убил в селе Имашево под Бирском. Встретившись по дороге, сельчане разговорились и сели отдохнуть на берегу реки. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в рукоприкладство. В результате, злоумышленник задушил женщину платком. Тело её он оставил у воды, чтобы погибшую унесло течением.

Видео: пресс-служба Следственного комитета.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подростка подозревают в убийстве 40-летнего мужчины.

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