Башкортостанец получил пожизненное после убийства подруги

Posted 4 марта, 14:07
Published 4 марта, 14:07
Modified 4 марта, 17:48
Updated 4 марта, 17:48
Преступление, по версии следствия, произошло летом 2013 года. Бирянка заявила в полицию об исчезновении её 32-летней дочери. Долгие поиски никаких результатов не дали — лишь в 2025 году выяснилось, что пропавшая женщина стала жертвой своего знакомого.
О расправе сообщил сам убийца. Явку с повинной он подавал уже находясь на пожизненном заключении за убийство ещё троих человек. Известно, что наказание он отбывает в знаменитой колонии «Чёрный дельфин».
Мужчина признался, что жертву он убил в селе Имашево под Бирском. Встретившись по дороге, сельчане разговорились и сели отдохнуть на берегу реки. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в рукоприкладство. В результате, злоумышленник задушил женщину платком. Тело её он оставил у воды, чтобы погибшую унесло течением.