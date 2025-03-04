Башкортостанец получил пожизненное после убийства подруги

Мужчина признался, что жертву он убил в селе Имашево под Бирском. Встретившись по дороге, сельчане разговорились и сели отдохнуть на берегу реки. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в рукоприкладство. В результате, злоумышленник задушил женщину платком. Тело её он оставил у воды, чтобы погибшую унесло течением.