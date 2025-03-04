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Posted 4 марта, 05:41

Published 4 марта, 05:41

Modified 4 марта, 06:07

Updated 4 марта, 06:07

БСК потратила ₽1 млрд на рыночные исследования

«Башкирская содовая компания» потратила ₽1 млрд за пять минут

4 марта 2025, 05:41
Фото: 1MI.

БСК потратила ₽1 млрд на рыночные исследования

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) по итогам закупки у единственного поставщика заключило договор на ₽1 млрд на исследование конъюнктуры рынка и исследование общественного мнения, следует из документации на сайте Госзакупок во вторник, 4 марта.

Название исполнителя работ в документах не указано. Также не сообщается об источниках финансирования и для чего, собственно, проводится исследование. Кроме того, нету в них и технического задания.

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Отметим, что между размещением извещения о данной закупке и переходом на этап работы комиссии прошло всего лишь пять минут.

БСК является крупнейшим производителем соды. Вчера, 3 марта, предприятие было вычеркнуто указом президента Российской Федерации Владимира Путина из перечня стратегических.

Ранее сообщалось, о другой крупной закупке в Республике Башкортостан. Речь идёт о капитальном ремонте участка федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Сумма контракта превышает ₽4,1 млрд. Победитель конкурса должен будет завершить работы на участке к концу 2026 года.

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