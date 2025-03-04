«Башкирская содовая компания» потратила ₽1 млрд за пять минут

Posted 4 марта, 05:41
Published 4 марта, 05:41
Modified 4 марта, 06:07
Updated 4 марта, 06:07
Название исполнителя работ в документах не указано. Также не сообщается об источниках финансирования и для чего, собственно, проводится исследование. Кроме того, нету в них и технического задания.
Отметим, что между размещением извещения о данной закупке и переходом на этап работы комиссии прошло всего лишь пять минут.
БСК является крупнейшим производителем соды. Вчера, 3 марта, предприятие было вычеркнуто указом президента Российской Федерации Владимира Путина из перечня стратегических.
Ранее сообщалось, о другой крупной закупке в Республике Башкортостан. Речь идёт о капитальном ремонте участка федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Сумма контракта превышает ₽4,1 млрд. Победитель конкурса должен будет завершить работы на участке к концу 2026 года.