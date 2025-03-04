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Posted 4 марта, 05:38

Published 4 марта, 05:38

Modified 4 марта, 05:40

Updated 4 марта, 05:40

Башкирия создает революцию в строительстве

Башкирия создает революцию в строительстве

4 марта 2025, 05:38
Фото: Правительство РБ.
Графен, созданный в Уфе, может изменить всё: от автомобильных шин до цемента, делая их прочнее и долговечнее, сообщает во вторник, 4 марта, правительство РБ.

Ученые из УГНТУ совершили прорыв в области материаловедения, разработав усовершенствованную технологию производства графена — материала, обладающего невероятной прочностью и износостойкостью. Этот «чудо-материал», как его уже окрестили, может найти применение в самых разных отраслях промышленности, открывая новую эру в строительстве, автомобилестроении и спортивной индустрии.

Суть разработки заключается в модернизированной установке, которая позволяет получать графеновую сажу и турбостратный графен из доступного и недорогого углеродного сырья. Сам процесс синтеза графена происходит в плазме, создаваемой электрической дугой при температуре, сопоставимой с температурой поверхности Солнца. В этих экстремальных условиях молекулы углерода распадаются на атомы, которые затем собираются в уникальную структуру графена. Уникальность установки подтверждена тремя патентами.

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В перспективе — более прочные и долговечные автомобильные шины, безопасные и надежные корпуса автомобилей и автобусов, износостойкий цемент и битум для строительства дорог, а также улучшенные спортивные товары — от мячей до клюшек. Графен, добавленный в состав этих материалов, значительно повысит их эксплуатационные характеристики. Впереди у команды ученых еще много работы — необходимо увеличить выход и качество материала, провести испытания и внедрить его в промышленность.

Как ранее сообщал Mkset, ранняя диагностика онкологических заболеваний в Башкирии вышла на новый уровень благодаря расширению лицензирования по эндоскопии.

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