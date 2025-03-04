Башкирия создает революцию в строительстве

В перспективе — более прочные и долговечные автомобильные шины, безопасные и надежные корпуса автомобилей и автобусов, износостойкий цемент и битум для строительства дорог, а также улучшенные спортивные товары — от мячей до клюшек. Графен, добавленный в состав этих материалов, значительно повысит их эксплуатационные характеристики. Впереди у команды ученых еще много работы — необходимо увеличить выход и качество материала, провести испытания и внедрить его в промышленность.