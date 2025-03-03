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Posted 3 марта, 18:55

Published 3 марта, 18:55

Modified 3 марта, 18:57

Updated 3 марта, 18:57

В Башкирии подвели промежуточные итоги программы «Герои Башкортостана»

Женщины хотят стать «Героями Башкортостана»

3 марта 2025, 18:55
Фото: 1MI.

В Башкирии подвели промежуточные итоги программы «Герои Башкортостана»

Власти Башкортостана назвали число заявок, поступившее на региональную кадровую программу для бойцов СВО — с соответствующими данными выступили в правительстве Республики в понедельник, 3 марта.

Напомним, программу в Башкирии запустили в феврале 2025 года. Подавать на неё заявки можно до конца марта. Целью проекта провозглашается подготовка управленческих кадров из числа участников спецоперации. По сути, «Герои Башкортостана» представляет собой региональный аналог федеральной программы «Время героев».

Так, всего за неделю с начала приёма заявок было обработано 665 анкет. Причём, по словам начальника администрации главы Башкирии, 6% из них поступили от жителей других регионов.

Большую часть заявок подают действующие бойцы СВО (64%), ещё 36% — ветераны боевых действий. Кроме того, 5% анкет приходятся на женщин.

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