В Уфе водитель легковушки погиб, влетев в припаркованный грузовик

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Альшеевском районе Республики Башкортостан. ДТП произошло в пятницу, 28 февраля, в селе Уразметово. Skoda выезжала с обочины и врезалась в попутную «ГАЗель». От удара иномарка вылетела с дороги, 39-летний водитель иномарки получил травмы. Водитель и пассажиры «ГАЗели» не пострадали.