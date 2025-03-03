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Posted 3 марта, 06:16

Published 3 марта, 06:16

Modified 3 марта, 06:19

Updated 3 марта, 06:19

ДТП с погибшим произошло в Уфе

В Уфе водитель легковушки погиб, влетев в припаркованный грузовик

3 марта 2025, 06:16
Фото: Госавтоинспекция по Башкирии.

ДТП с погибшим произошло в Уфе

ДТП с погибшим произошло в столице Республики Башкортостан, сообщает Госавтоинспекция по региону в понедельник, 3 марта.

Авария случилась утром 3 марта на улице Гвардейской. По предварительной информации, 29-летний мужчина на «Ладе Гранте» столкнулся с припаркованным грузовиком Daf. Удар был очень сильным, и водитель легковушки скончался на месте.

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Сейчас на месте столкновения работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Альшеевском районе Республики Башкортостан. ДТП произошло в пятницу, 28 февраля, в селе Уразметово. Skoda выезжала с обочины и врезалась в попутную «ГАЗель». От удара иномарка вылетела с дороги, 39-летний водитель иномарки получил травмы. Водитель и пассажиры «ГАЗели» не пострадали.

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