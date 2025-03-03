В Уфе водитель легковушки погиб, влетев в припаркованный грузовик

Posted 3 марта, 06:16
Published 3 марта, 06:16
Modified 3 марта, 06:19
Updated 3 марта, 06:19
Авария случилась утром 3 марта на улице Гвардейской. По предварительной информации, 29-летний мужчина на «Ладе Гранте» столкнулся с припаркованным грузовиком Daf. Удар был очень сильным, и водитель легковушки скончался на месте.
Сейчас на месте столкновения работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Альшеевском районе Республики Башкортостан. ДТП произошло в пятницу, 28 февраля, в селе Уразметово. Skoda выезжала с обочины и врезалась в попутную «ГАЗель». От удара иномарка вылетела с дороги, 39-летний водитель иномарки получил травмы. Водитель и пассажиры «ГАЗели» не пострадали.