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Posted 3 марта, 06:47

Published 3 марта, 06:47

Modified 3 марта, 10:49

Updated 3 марта, 10:49

В национальном парке в Башкирии незаконно построили дома

В национальном парке «Башкирия» незаконно построили дома

3 марта 2025, 06:47
Фото: 1MI.

В национальном парке в Башкирии незаконно построили дома

Сюжет
Экология
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура обязала освободить лес на Нугушском водохранилище в национальном парке «Башкирия» от самовольных построек, сообщает надзорное ведомство по региону в понедельник, 3 марта.

На территории нацпарка — в Бельском участковом лесничестве — незаконно установили бетонные блоки электротрансформатора и построили три деревянных дома. Из-за этого пострадала почва на площади почти 150 «квадратов».

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Прокуратура направила в суд иск об обязательстве арендатора участка и строителя объектов его освободить и рекультивировать почву. Суд согласился с требованием надзорного ведомства. Сейчас идёт контроль за его исполнением.

Ранее сообщалось о другом «лесном» событии. Речь идёт о стаях волков, которые угрожают жителям отдалённых районов Республики Башкортостан. Серые приходят «в гости» к человеку и убивают домашних животных.

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