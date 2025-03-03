В национальном парке «Башкирия» незаконно построили дома

Posted 3 марта, 06:47
Published 3 марта, 06:47
Modified 3 марта, 10:49
Updated 3 марта, 10:49
На территории нацпарка — в Бельском участковом лесничестве — незаконно установили бетонные блоки электротрансформатора и построили три деревянных дома. Из-за этого пострадала почва на площади почти 150 «квадратов».
Прокуратура направила в суд иск об обязательстве арендатора участка и строителя объектов его освободить и рекультивировать почву. Суд согласился с требованием надзорного ведомства. Сейчас идёт контроль за его исполнением.
Ранее сообщалось о другом «лесном» событии. Речь идёт о стаях волков, которые угрожают жителям отдалённых районов Республики Башкортостан. Серые приходят «в гости» к человеку и убивают домашних животных.