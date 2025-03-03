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Posted 3 марта, 05:39

Published 3 марта, 05:39

Modified 3 марта, 05:42

Updated 3 марта, 05:42

В Башкирии заметно снизилось производство транспорта

В Башкирии стали больше есть и меньше ездить

3 марта 2025, 05:39
Фото: 1MI.

В Башкирии заметно снизилось производство транспорта

Сюжет
Производство
Производство прочих транспортных средств и оборудования, а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов заметно снизилось в Башкирии по итогам января, следует из данных Башстата в понедельник, 3 марта.

Данные производства снизились на 65,8% и 46,3%, соответственно. Также заметное снижение наблюдается в производстве машин — на 43%.

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Заметный рост в регионе наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+51,3%) и одежды (+44,6%). В производстве пищевых продуктов отмечен рост на 6,6%.

В целом объём промышленного производства в январе 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Республике Башкортостан на 8%.

Ранее Mkset писал, насколько подорожали автомобили в Башкирии с начала текущего года. Рост цен на отечественные автомобили и иномарки — отличается.

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