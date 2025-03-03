В Башкирии стали больше есть и меньше ездить

В Башкирии заметно снизилось производство транспорта

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Производство прочих транспортных средств и оборудования, а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов заметно снизилось в Башкирии по итогам января, следует из данных Башстата в понедельник, 3 марта.