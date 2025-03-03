В Башкирии стали больше есть и меньше ездить

Posted 3 марта, 05:39
Published 3 марта, 05:39
Modified 3 марта, 05:42
Updated 3 марта, 05:42
Данные производства снизились на 65,8% и 46,3%, соответственно. Также заметное снижение наблюдается в производстве машин — на 43%.
Заметный рост в регионе наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+51,3%) и одежды (+44,6%). В производстве пищевых продуктов отмечен рост на 6,6%.
В целом объём промышленного производства в январе 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Республике Башкортостан на 8%.
Ранее Mkset писал, насколько подорожали автомобили в Башкирии с начала текущего года. Рост цен на отечественные автомобили и иномарки — отличается.