Уфимцам запретили держать живность на лоджии

Posted 3 марта, 11:00
Published 3 марта, 11:00
Modified 3 марта, 11:04
Updated 3 марта, 11:04
Согласно новым правилам, держать домашних животных, таких как кошки и собаки, в подъездах, на балконах, лоджиях и чердаках теперь запрещено. В частных домах и квартирах владельцам разрешается иметь одну большую или среднюю собаку на каждые 18 «квадратов» жилья, либо до двух мелких собак или двух кошек. На участках, занимающих 200 кв. м. можно держать одну крупную или среднюю собаку, либо до трех мелких.
Также введены строгие правила для выгула собак в общественных местах. Собаки должны быть в намордниках, на ошейниках и на поводке длиной до одного метра. Выходить в общественные места без намордника разрешено только с собаками-поводырями или с животными, которые находятся у хозяина на руках. Самовыгул собак на территории республики под запретом, и такие животные будут считаться бездомными и их можно будет отлавливать.
Кроме того, в постановлении указаны и правила перевозки домашних животных в общественном транспорте, а также обязанности владельцев в отношении своих питомцев.
Ранее сообщалось, что собака жителя Башкирии покусала ребёнка.