Уфимцам запретили держать живность на лоджии

Также введены строгие правила для выгула собак в общественных местах. Собаки должны быть в намордниках, на ошейниках и на поводке длиной до одного метра. Выходить в общественные места без намордника разрешено только с собаками-поводырями или с животными, которые находятся у хозяина на руках. Самовыгул собак на территории республики под запретом, и такие животные будут считаться бездомными и их можно будет отлавливать.