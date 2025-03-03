mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 09:41

Published 3 марта, 09:41

Modified 3 марта, 09:45

Updated 3 марта, 09:45

Самолёт Уфа-Москва экстренно приземлился из-за пассажира

Уфимский самолёт экстренно сел из-за больного пассажира

3 марта 2025, 09:41
Фото: 1MI.

Самолёт Уфа-Москва экстренно приземлился из-за пассажира

Самолёт Airbus рейса Уфа-Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета утром 3 марта, сообщает Телеграм-канал Aviaincident в понедельник, 3 марта.

Экипаж воздушного судна авиакомпании «Смартавиа» принял решение о возврате из-за больного пассажир на борту.

Уфимский самолет экстренно сел в Братске
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что башкирские власти ездили в Москву и обсуждали вопросы субсидирования ряда рейсов из столицы Республики Башкортостан. Сейчас они уже существуют по ряду направлений, и количество этих направлений планируется увеличивать. Предполагается, что благодаря этим мерам авиабилеты станут более доступны для населения. Также Mkset писал о том, сколько стоят различные туры из Уфы в Китай. Цены сильно варьируются, стартуя от ₽172`000, заканчивая миллионом. Мальдивы, в последнем случае, могут показаться не таким уж и дорогим курортом.

Читайте также:
Московский рейс срочно сел в УфеСамолёт из Самарканда срочно сел в УфеДрака уфимских кадетов дошла до Москвы
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Сибай#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Экстренная посадка#Самолёт#Мелеуз#Янаул#Авиаперевозки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика