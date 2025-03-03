Уфимский самолёт экстренно сел из-за больного пассажира

Ранее сообщалось, что башкирские власти ездили в Москву и обсуждали вопросы субсидирования ряда рейсов из столицы Республики Башкортостан. Сейчас они уже существуют по ряду направлений, и количество этих направлений планируется увеличивать. Предполагается, что благодаря этим мерам авиабилеты станут более доступны для населения. Также Mkset писал о том, сколько стоят различные туры из Уфы в Китай. Цены сильно варьируются, стартуя от ₽172`000, заканчивая миллионом. Мальдивы, в последнем случае, могут показаться не таким уж и дорогим курортом.