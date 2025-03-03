Уфимских школьников заставят слушать Газманова

Posted 3 марта, 15:13
Published 3 марта, 15:13
Modified 3 марта, 15:15
Updated 3 марта, 15:15
Напомним, некоторые российские школы в ноябре 2024 года присоединились к проекту, в рамках которого традиционные звонки были заменены на произведения русских композиторов. К различным праздникам собираются тематические трек-листы, не стал исключением и Международный женский день в 2025 году.
Так, к 8 марта звонки были заменены на знакомые многим песни, соответствующие атмосфере праздника. В списке композиций:
Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, сколько они потратят на подарки к Международному женскому дню 8 марта.