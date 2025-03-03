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Posted 3 марта, 15:13

Published 3 марта, 15:13

Modified 3 марта, 15:15

Updated 3 марта, 15:15

В уфимских школах вместо звонков заиграет Газманов

Уфимских школьников заставят слушать Газманова

3 марта 2025, 15:13
Фото: Владимир Астапкович. РИА Новости.

В уфимских школах вместо звонков заиграет Газманов

Ряд образовательных учреждений башкирской столицы продолжит экспериментировать со звуками, сигнализирующими о конце или начале урока, сообщили в федеральном Минпросвещении в понедельник, 3 марта.

Напомним, некоторые российские школы в ноябре 2024 года присоединились к проекту, в рамках которого традиционные звонки были заменены на произведения русских композиторов. К различным праздникам собираются тематические трек-листы, не стал исключением и Международный женский день в 2025 году.

Так, к 8 марта звонки были заменены на знакомые многим песни, соответствующие атмосфере праздника. В списке композиций:

  • «Песенка мамонтёнка» в двух вариациях;
  • «Мама — первое слово»;
  • «Из чего же…»;
  • «Мама» за авторством певца Олега Газманова;
  • «Наши мамы» Майи Кристалинской;
  • «Поговори со мною, мама»;
  • «С днём рождения, мама»;
  • «Дарите женщинам цветы»;
  • «Ты знаешь, мама»;
  • «Мама, мама, в этом слове солнца свет»;
  • «Солнечный круг».
Уфимки получат на 8 марта дешёвку
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Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, сколько они потратят на подарки к Международному женскому дню 8 марта.

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