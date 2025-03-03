Уфа попала в топ-10 строек России

Всего по итогам 2024 года в России ввели свыше 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. В текущем году по состоянию на январь в многоквартирных домах строится свыше 110 миллионов «квадратов» жилья, или 2,3 миллиона квартир.