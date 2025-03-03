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Posted 3 марта, 11:44

Published 3 марта, 11:44

Modified 3 марта, 11:52

Updated 3 марта, 11:52

Уфа вошла в десятку самых строящихся городов страны

Уфа попала в топ-10 строек России

3 марта 2025, 11:44
Фото: 1MI.

Уфа вошла в десятку самых строящихся городов страны

В рейтинге ста городов России по объёмам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на одного человека столица Республики Башкортостан заняла десятое место, следует из исследования РИА Новости в понедельник, 3 марта.

У Уфы показатель составляет 2,30 квадратных метров строящегося жилья на душу населения. К примеру, у соседней Казани 29-е место рейтинга и показатель 1,49 кв.м, а вот Москва расположилась на 37-й строчке с результатом 1,3 метра.

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Рейтинг возглавили Краснодар и Тюмень с показателями 4,27 и 4,18 «квадратов», соответственно. Замкнули сотню российских городов Комсомольск-на-Амуре и Мурманск с 00,1 и 00,9 кв. м.

Всего по итогам 2024 года в России ввели свыше 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. В текущем году по состоянию на январь в многоквартирных домах строится свыше 110 миллионов «квадратов» жилья, или 2,3 миллиона квартир.

Ранее сообщалось, что под Уфой собираются построить бетонный завод.

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