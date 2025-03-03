Уфа попала в топ-10 строек России

Posted 3 марта, 11:44
Published 3 марта, 11:44
Modified 3 марта, 11:52
Updated 3 марта, 11:52
У Уфы показатель составляет 2,30 квадратных метров строящегося жилья на душу населения. К примеру, у соседней Казани 29-е место рейтинга и показатель 1,49 кв.м, а вот Москва расположилась на 37-й строчке с результатом 1,3 метра.
Рейтинг возглавили Краснодар и Тюмень с показателями 4,27 и 4,18 «квадратов», соответственно. Замкнули сотню российских городов Комсомольск-на-Амуре и Мурманск с 00,1 и 00,9 кв. м.
Всего по итогам 2024 года в России ввели свыше 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. В текущем году по состоянию на январь в многоквартирных домах строится свыше 110 миллионов «квадратов» жилья, или 2,3 миллиона квартир.
Ранее сообщалось, что под Уфой собираются построить бетонный завод.