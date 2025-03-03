У нас всё хорошо — только немножко дышать тяжело

Posted 3 марта, 04:56
Published 3 марта, 04:56
Modified 3 марта, 05:00
Updated 3 марта, 05:00
— Замеряльщики, а не поздно ли замеряете? От того что напишете превышение ПДК людям здоровья не прибавит. Вы найдите тех кто нас травит, закройте вредные производства, выбрасывающие вредные для здоровья вещества. Дармоеды, когда работать начнёте, защищать здоровье людей? , — написал под постом в городском паблике Владимир Л.
— Ну всё, теперь все заводы, загрязняющие воздух, закроются. Ура, товарищи, ура, — иронизирует Руслан Р.
— Потом просто отпишутся, и всё. Меры когда принимать то будете? , — задаётся вопросом Евгений В.
— Из поста понял, что службы работают так: если люди заметили, что с воздухом что-то не то, то поедем и проверим! , — пишет Константин И.
Ранее Mkset писал, что наши читатели жаловались на химический запах в вышеуказанных городах.