У нас всё хорошо — только немножко дышать тяжело

В Салавате и Стерлитамаке исследуют воздух после жалоб горожан

После жалоб жителей Стерлитамака и Салавата на неприятный химический запах в городах специалисты организовали замеры качества воздуха, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в понедельник, 3 марта.