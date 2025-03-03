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Posted 3 марта, 04:56

Published 3 марта, 04:56

Modified 3 марта, 05:00

Updated 3 марта, 05:00

В Салавате и Стерлитамаке исследуют воздух после жалоб горожан

У нас всё хорошо — только немножко дышать тяжело

3 марта 2025, 04:56
Фото: МЧС по Башкирии.

В Салавате и Стерлитамаке исследуют воздух после жалоб горожан

После жалоб жителей Стерлитамака и Салавата на неприятный химический запах в городах специалисты организовали замеры качества воздуха, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в понедельник, 3 марта.
Стали известны результаты исследования воздуха возле горевшего завода в Уфе
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— Замеряльщики, а не поздно ли замеряете? От того что напишете превышение ПДК людям здоровья не прибавит. Вы найдите тех кто нас травит, закройте вредные производства, выбрасывающие вредные для здоровья вещества. Дармоеды, когда работать начнёте, защищать здоровье людей? , — написал под постом в городском паблике Владимир Л.
— Ну всё, теперь все заводы, загрязняющие воздух, закроются. Ура, товарищи, ура, — иронизирует Руслан Р.
— Потом просто отпишутся, и всё. Меры когда принимать то будете? , — задаётся вопросом Евгений В.
— Из поста понял, что службы работают так: если люди заметили, что с воздухом что-то не то, то поедем и проверим! , — пишет Константин И.

Ранее Mkset писал, что наши читатели жаловались на химический запах в вышеуказанных городах.

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