Ставка больше, чем игра: волейболист уфимского «Динамо-Урал» попал под подозрение

Posted 3 марта, 13:07
Published 3 марта, 13:07
Modified 3 марта, 13:10
Updated 3 марта, 13:10
Не так давно, напомним, он дебютировал в российской Суперлиге за уфимский клуб, а ранее выступал за стерлитамакский «Тархан».
В официальном документе от 5 февраля за подписью председателя Комиссии по противодействию противоправному влиянию на результат соревнований А. М. Яременко сообщается, что Всероссийская Федерация волейбола инициирует «расследование по наличию фактов противоправного влияния на результат соревнований ВФВ, в том числе участия в заключении пари в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные спортивные соревнования по волейболу, на основании имеющейся информации в отношении 50 субъектов волейбола, принимающих участие в соревнованиях Молодежной лиги, Высшей лиги „Б“, Высшей лиги „А“, Суперлиги».
Помимо башкирского спортсмена Даниила Заволжского в числе приглашенных на следующее заседание Комиссии — Кирилл Власов, Василий Молотков, Александр Горяный, Кирилл Семаков и Дмитрий Казаков. Первые двое в текущем сезоне играют за границей: Власов представляет ливийскую «Мисурату», а Молотков — болгарскую «Монтану». Горяный и Казаков выступают в Высшей лиге «А» за команды «Динамо» из Челябинска и «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска, соответственно. Семаков играет в Молодежной лиге за казанский «Зенит-УОР». Игрокам будет необходимо предоставить объяснения по имеющимся фактам, после чего состоится принятие решения по их делу.
Как сообщается в документе, результаты расследования будут опубликованы не позднее 15 мая. Представители ВК «Динамо-Урал» отказали Mkset в комментариях по данному эпизоду. Презумпцию невиновности, в том числе и в спорте, никто не отменял. При этом почему-то искренне верится в случайность перспективы поклепа на башкирского волейболиста. Ведь на протяжении почти тридцати лет беспрерывного пребывания уфимского клуба в Суперлиге «Урал», ныне скооперировавшийся с обществом «Динамо», сумел заработать себе безусловные авторитет и репутацию.
Между тем, на всякий случай — для чистоты эксперимента — мы обратились к уфимским одноклубникам волейболистов, выступающим в Высшей лиге Чемпионата России по баскетболу и делящим с «уральцами» площадку СДК «Динамо». Генеральный директор БК «Динамо» Сергей Медведев в отношении игроков своей команды ответил предельно емко:
— У спортсменов в профессиональных контрактах прописан всяческий запрет на ставки в букмекерских конторах. Абсолютно уверен в игроках нашей команды. Они этим 100% не занимаются! Зарабатывают на жизнь честно — своим мастерством и трудолюбием.
Начиная еще с баталий в древнеримском Колизее, созерцателями зрелищ страстно овладевали не только яркие схватки гладиаторов, но и азарт, связанный с их результатами. Пари были официально разрешены и распространены также на конные скачки. Имели ли место ставки атлетов на свои спортивные дисциплины тогда? Пожалуй, нет. У легендарного Спартака и иже с ним главной ставкой была свобода и, как правило, собственная жизнь. Которая зависела от «лайков» или «дизлайков» Арены. Большой палец руки каждого из ее посетителей мог повлиять на судьбу гладиатора.
Перепрыгнув множество эпох, продолжаем экскурс в историю темы. В Советском Союзе ставки официально разрешалось делать только на ипподроме. Отчасти дополняла это направление лотерея «Спортлото». Неимоверный азарт многих любителей такого адреналина и потенциально легкой наживы катализировал подпольный тотализатор. Он не просто принимал ставки на события, но и порой влиял на их исход. Под сомнения, к примеру, до сих пор ставится результат матча за футбольное чемпионство СССР в 1970-м году, когда на нейтральном газоне в Ташкенте московские «армейцы» сумели дожать столичных «динамовцев». А победный мяч ЦСКА был послан в сетку после отскока от легендарной кочки на поле.
Играли ли тогда сами спортсмены? Официально Госкомспорт за руку никого не ловил. Однако в кулуарах приводилось немало примеров. А известный спортивный журналист Сергей Микулик в эксклюзивном интервью «КП» когда-то упомянул в этом контексте даже нынешнего тренера «Уфы» Омари Тетрадзе. Правда, в силу своей молодости, будущего игрока сборной России вряд ли вводили в курс дела старшие товарищи по команде.
— Я недавно разговаривал с Омари Тетрадзе, который застал поздний СССР, — рассказывал много лет назад Микулик. — Омари совсем юным успешно дебютировал в тбилисском «Динамо», а потом была травма и он на сезон перешел во вторую лигу — грузинскую команду «Мерцхали» из города Озургети. Он говорит: «Я там зарабатывал больше, чем в Тбилиси. Там, в высшей лиге, было 500 рублей, а тут, во второй, — тысячи две. Каким образом это получалось, сам не знаю. Обком, партком, местные „тотошники“. Там денег было больше, чем в главной команде республики!». В коробке, порой, была сумма, эквивалентная годовому доходу нескольких игроков…
Согласно статье 26.2 Федерального закона №329 «О физической культуре и спорте», в России участникам спортивных событий категорически запрещено заключать пари на вид спорта, в котором они официально зарабатывают на хлеб. Основная цель — предотвращение незаконного манипулирования результатами. В профессиональных спортивных организациях и клубах этот пункт, как правило, фиксируется в индивидуальных контрактах. Причем касается это не только непосредственно атлетов, но также тренеров и функционеров. В случае уличения, обязательно последует штраф и дисквалификация — вплоть до пожизненной.
Делать ставки на другие виды спорта законом вроде бы не возбраняется. Но при этом никак, само собой, не поощряется. И в легальных букмекерских конторах, которых в России пара десятков, существует процедура идентификации, которую проходит каждый клиент. Он обязан загрузить свои паспортные данные через ЦУПИС — Центр учета переводов интерактивных ставок. Так что многие спортсмены делают ставки через друзей, родных, соседей, знакомых. От таких манипуляций и «договорняков» финансово страдают, прежде всего, сами букмекеры, чье влияние на спорт и вклад в него в последние годы растет в геометрической прогрессии. Поэтому непосредственно в их интересах блюсти чистоту рядов участников пари.
— Реклама дает свои плоды, и клиентами контор становятся десятки тысяч все новых и новых людей, — рассказывает башкирский букмекер с солидным стажем, назвавшийся Олегом и согласившийся дать интервью Mkset на анонимных условиях. — Раньше у игроков было гораздо больше шансов выиграть у конторы, что называется, «на дистанции». Сейчас все гораздо сложнее. Потому что данные организации снабдили свой штат массой специалистов по безопасности. Каждый из них старается отрабатывать свой хлеб… В каждой легальной конторе, как правило, есть категория так называемых ВИП-клиентов. Фамилий называть не буду. Но, поверьте, среди них — известные люди, в том числе — футболисты и хоккеисты. Даже игроки КХЛ ставят! В частности, и бывшие игроки «Салавата Юлаева». Правда, какие они классные спортсмены, такие же и слабые игроки на спортивных ставках.
— Лично я конкретных примеров не знаю, — добавляет известный хоккейный обозреватель Алексей Foxer Горюнов. — Сплетнями оперировать не хочется. В башкирском хоккее на моей памяти точно никого за руку не ловили.
В современном отечественном спорте, в силу оперативности нахождения и огласки информации, ярких примеров участников событий, пойманных за руку на ставках, достаточно много. Вот один из них: осенью 2021-го грянул грандиозный скандал в нашем гандболе. Сразу восемь игроков юношеской сборной России уличили в игре на ставках. Молодые ребята «отличились» в матчах юношеского чемпионата Европы. Наша команда в турнире, где считалась одним из фаворитов, вдруг стала проигрывать даже записным аутсайдерам. При этом кто-то из спортсменов весьма подозрительно не добегал, не атаковал, упускал чужих защитников. Как оказалось, юноши через третьих лиц ставили серьезные суммы на собственные же поражения с крупным счетом. Скандал дошел до Интерпола, его фигуранты получили реальные сроки и клеймо на всю жизнь — предатели Родины.
— В букмекерском бизнесе я уже давно и, конечно, знаю прекрасно, какие там крутятся деньги, — продолжает рассказывать Олег. — Причем с уверенностью могу сказать, что их развитие будет только поступательно продолжаться. В связи с известными событиями, с российского рынка почти ушли иностранные конторы, которые были сильными конкурентами. Большинство отечественных букмекеров легализовали свою деятельность и сейчас работают совместно с Государством. Искренне верю, что это способствует развитию спорта в стране. Вкладываются огромные ресурсы в рекламу и развитие программного обеспечения, а также инвестируются в благотворительность. На последнее реально тратится огромная часть прибыли — едва ли не половина бюджета. Думаю, что конторы просто заставили это делать.
А что же за пределами России? Один из ярких зафиксированных примеров датирован веком назад — 1915 годом. Тогда футболисты «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» заранее договорились о результате встречи между собой и поставили на нужный счет. Они опасались, что в связи с Первой мировой, Чемпионат Англии разыгрывать не будут. Поэтому рисковали остаться без работы и заработка. Война в итоге случилась, но семь участников аферы заработали пожизненную дисквалификацию.
Беттинг-активность на Британских островах уже с тех пор пытались ожесточить, но разве ж всех поймаешь. При этом звездные персоны после игромании, как правило, остаются в накладе. Легенда того же «Манчестер Юнайтед» начала этого века Уэйн Руни как-то признался, что делал ставки через мобильный телефон и проиграл более 700 тысяч фунтов стерлингов. Менее знаменитый, но достаточно перспективный в свое время Кит Гиллеспи — в десять раз больше. После пристрастия к ставкам он проиграл почти все, что заработал за спортивную карьеру. А топовый британский тренер всех времен — сэр Алекс Фергюссон, 13 раз выигравший с «МЮ» чемпионат Англии, когда-то делал ставки через игроков молодежного состава и в случае выигрыша отдавал им часть.
Еще игроки английской Премьер-лиги порой «заряжали» деньги на собственное получение «горчичников» в матчах. Так бразилец Лукас Пакета из «Вест Хэма» намеренно получил желтую карточку, мотивируя это подарком ко дню рождения брата — сумма выигрыша составила более 120 тысяч долларов. Но после уличения куш не был получен, Пакета на год оказался вне сборной Бразилии. Также сорвался его выгодный трансфер в «Манчестер Сити».
Спортсмены ставят, кстати, не только на события матчей со своим участием. Ярким примером является экс-игрок «Челси» Дэниэл Старридж. В 2018-м футболист попросил брата сделать ставку на свой потенциальный переход в испанский клуб «Севилья». Старридж, как участник переговоров, был в курсе, куда должен перейти, поэтому это был стопроцентный «верняк».
И что мы все про Англию! В Италии с давних пор сурово боролись с договорными матчами, жестко обходясь даже с грандами местного футбола, отправляя их на задворки «кальчо». А вот запретов на ставки не было вплоть до 2005 года. До вступления в силу этого правила порой заглядывала в контору и Икона итальянского футбола — вратарь Джанлуиджи Буффон, что он не отрицает.
Его соотечественник Сандро Тонали попался при переезде в английский «Ньюкасл» за сумму трансфера в 64 млн евро. На него настучал бывший одноклубник по «Ювентусу». Поэтому Тонали получил 10-месячную дисквалификацию по делу о ставках и пропустил Евро-2024. Но, вернувшись на поле, продолжил игроманить. Уже в Англии было зафиксировано 50 случаев с его участием. И это при зарплате итальянца 8 млн евро в год!
В республиканских реалиях порой можно обнаружить следы ставок спортсменов в букмекерских конторах. Находящийся под подозрением волейболист Заволжский — далеко не единичный случай. Имен называть не хочется, но когда-то те, за кого искренне болели трибуны, ранее порой захаживали в заведения, где их пристально узнавали болельщики. А имена и фамилии известных игроманов затем передавались через сарафанное радио.
Сейчас все гораздо проще, ведь можно делать ставки через интернет. Хотя там каждый из участников пари проходит принудительную идентификацию. Но, опять же, для этого есть друзья и знакомые. Букмекер — вовсе не враг себе. И если будет заподозрена очевидная крамола, в выплате выигрыша может быть попросту отказано.
— В конторе, где я долгое время работал, сейчас трудится достаточно много женщин, — завершает свой монолог для Mkset букмекер Олег. — Они разбираются в спорте поверхностно и вряд ли знают, например, кто такой условный Виктор Козлов. А совсем скоро людей-букмекеров, судя по всему, практически полностью заменит искусственный интеллект. Частично он уже введен в обиход…
А вот заменить нейронно игроманию в сознании человека вряд ли возможно. Азарт и желание легкого достатка манят и заставляют делать неоправданные поступки. В том числе и тех, кто сам способен влиять на искомый результат. Увы, не хватит всего каленого железа мира, чтобы окончательно искоренить данный недуг. Также как, к примеру, пристрастия к алкоголю, табакокурению и прелюбодеянию.
Пока эта тенденция — большая раковая опухоль спорта во все мире. И тотальная слежка здесь невозможна. Страдают же, прежде всего, как всегда, простые смертные болельщики. Искренне верящие в «мужество отчаянных парней».