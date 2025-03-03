Ставка больше, чем игра: волейболист уфимского «Динамо-Урал» попал под подозрение

Беттинг-активность на Британских островах уже с тех пор пытались ожесточить, но разве ж всех поймаешь. При этом звездные персоны после игромании, как правило, остаются в накладе. Легенда того же «Манчестер Юнайтед» начала этого века Уэйн Руни как-то признался, что делал ставки через мобильный телефон и проиграл более 700 тысяч фунтов стерлингов. Менее знаменитый, но достаточно перспективный в свое время Кит Гиллеспи — в десять раз больше. После пристрастия к ставкам он проиграл почти все, что заработал за спортивную карьеру. А топовый британский тренер всех времен — сэр Алекс Фергюссон, 13 раз выигравший с «МЮ» чемпионат Англии, когда-то делал ставки через игроков молодежного состава и в случае выигрыша отдавал им часть.