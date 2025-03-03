Старт продаж финальной очереди квартир ЖК «Сапфир»: комфорт, виды и выгодные условия

Posted 3 марта, 13:10
Published 3 марта, 13:10
Modified 3 марта, 13:12
Updated 3 марта, 13:12
Расположенный в одном из самых престижных районов Уфы, ЖК «Сапфир» предлагает будущим жильцам уникальные видовые характеристики, развитую инфраструктуру и выгодные условия покупки.
ЖК «Сапфир»: комфорт в каждой детали
ЖК «Сапфир» расположен на проспекте Октября, рядом с ТРЦ «Мир», в районе с богатой историей и развитой инфраструктурой. Это место привлекает тех, кто ценит близость к центру города, но при этом стремится к тишине и уюту. Комплекс спроектирован с учетом современных требований к жилью.
— Мы создавали ЖК «Сапфир» с особым вниманием к потребностям будущих жильцов, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал». — Здесь предусмотрены просторные квартиры с увеличенными окнами, витражным остеклением лоджий и эргономичными планировками. Начиная с 5 этажа, жильцы смогут наслаждаться панорамными видами на лесопарковый массив или городские пейзажи. Как отмечают психологи, такие виды не только радуют глаз, но и положительно влияют на психологическое состояние, повышая уровень комфорта и даже продлевая жизнь.
Внутреннее пространство комплекса включает подземный паркинг, колясочные и велосипедные комнаты, а также дизайнерские холлы, которые создают уютную атмосферу.
Инфраструктура и транспортная доступность
Одним из ключевых преимуществ ЖК «Сапфир» является его расположение в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, аптеки, клиники, кафе, рестораны и торговые центры. Для любителей активного отдыха предусмотрены скверы и фитнес-центры, а для семей с детьми — многофункциональные игровые площадки, разделенные на возрастные зоны.
Транспортная доступность также на высоте: рядом проходят две главные транспортные артерии Уфы — проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. Это позволяет быстро добраться до любой точки города как на личном, так и на общественном транспорте.
Безопасность вашей семьи
ЖК «Сапфир» спроектирован с учетом всех современных требований к безопасности. Закрытый двор без машин, видеонаблюдение и противопожарные системы обеспечивают спокойствие жильцов.
— Особого внимания заслуживает квартирография проекта: в ЖК «Сапфир» нет малометражных студий, что делает его идеальным выбором для семей. На этаже расположено всего 7-9 квартир, что способствует созданию дружеской атмосферы среди соседей, — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Выгодные условия покупки
ГК «Жилой Квартал» предлагает выгодные условия для приобретения квартир в финальной очереди ЖК «Сапфир».
— Мы понимаем, что покупка жилья — это важный шаг, поэтому предлагаем нашим клиентам гибкие условия, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал». — Помимо классической ипотеки, доступна программа «Рассрочка 3.0», которая позволяет оформить покупку без переплат и с фиксацией цены на 12 месяцев.
Это отличная возможность для тех, кто ожидает поступления средств или планирует продажу старого жилья. Ведь, вместе с рассрочкой или ипотекой вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин.
— Очень многим для того, чтобы улучшить жилищные условия необходимо продать квартиру, и большинство откладывают решение этого вопроса до последнего, так как боятся проблем, возникающих при продаже недвижимости. Именно поэтому наши клиенты абсолютно бесплатно[1] могут воспользоваться услугой Трейд-ин и без проблем поменять своё жильё на новое. Для, тех кто планирует покупку квартиры или дома в одном из наших проектов услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Для сравнения на услуги риелтора человек в среднем тратит около 2-3% от стоимости квартиры, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Строительство на финишной прямой
Важно отметить, что застройщик планирует ввести ЖК «Сапфир» в эксплуатацию уже в конце 2025 года. На данный момент строительство ЖК «Сапфир» находится на завершающей стадии. Обе секции возведены, активно продолжаются фасадные работы со всех сторон здания. Проводятся внутренние отделочные работы. Ведутся электромонтажные, сантехнические работы. Балконы полностью утеплены. В секции А уже полностью запущено отопление.
ЖК «Сапфир» — это не просто жилье, это среда для счастливой жизни. Здесь каждый найдет то, что сделает его жизнь комфортнее и ярче: великолепные виды, современная инфраструктура, безопасность и уют. Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта!
Старт продаж финальной очереди — это лучшее время для выбора идеальной квартиры. Спешите, количество доступных вариантов ограничено!
Узнать больше о ЖК «Сапфир» и о том как воспользоваться спец. предложением «Рассрочка 3.0» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13.
[1] Предложение не является публичной офертой. Услуга предоставляется бесплатно только при условии покупки нового жилья у ГК «Жилой Квартал».
Проектная декларация застройщика размещена на сайте наш. дом.рф