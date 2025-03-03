Старт продаж финальной очереди квартир ЖК «Сапфир»: комфорт, виды и выгодные условия

ЖК «Сапфир» расположен на проспекте Октября, рядом с ТРЦ «Мир», в районе с богатой историей и развитой инфраструктурой. Это место привлекает тех, кто ценит близость к центру города, но при этом стремится к тишине и уюту. Комплекс спроектирован с учетом современных требований к жилью.