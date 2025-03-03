Сотрудница банка помогла клиенту избежать обмана со стороны телефонных мошенников

Posted 3 марта, 09:43
Published 3 марта, 09:43
Modified 3 марта, 09:44
Updated 3 марта, 09:44
Отмечается, что мужчина уже покинул отделение Банка ДОМ.РФ, когда ему позвонили злоумышленники. Однако из-за шума на улице он вернулся обратно. Звонивший представился сотрудником «Энергосбыта» и хотел узнать номер СНИЛС «для замены счетчика».
Громкий разговор случайно услышала сотрудница банка Светлана Клишина. Она подошла к клиенту и предупредила его, что тот общается с мошенниками, предложив прервать разговор. После этого он позвонил в «Энергосбыт» и убедился, что замену счетчика организация проводить не планирует. Мужчина выразил благодарность сотруднице, которая помогла ему распознать злоумышленников.
«Я был в изумлении и потерял контроль над своими действиями. Ко мне вовремя подошла сотрудница банка и сказала, что звонит мошенник, предложив отключить звонок. После осознания произошедшего, мне стало страшно из-за возможных последствий такого звонка. Бесконечно благодарен Светлане», — поделился клиент.
Вице-президент по информационной безопасности Банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов охарактеризовал случившееся как крайне распространенную схему мошенничества с элементами социальной инженерии. Мошенники рассчитывают, что их собеседник не сможет мгновенно проявить критическое мышление в разговоре, который требует быстрой реакции. Особенно часто жертвами подобных преступных схем становятся пожилые люди. Стоит помнить, что сотрудники организаций не имеют права спрашивать личные данные клиентов, пароли, коды в СМС, в почте и т. д. При любом подозрении стоит прервать общение с подозрительным собеседником и позвонить на горячую линию организации, представителем которой он ранее назвался.
Дмитрий Никишов также рассказал, что команда банка изучает все поступившие обращения и анализирует ситуации, потенциально связанные с мошенничеством. Помимо этого, постоянно совершенствуются меры по повышению информационной безопасности и защите данных клиентов.