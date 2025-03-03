Сотрудница банка помогла клиенту избежать обмана со стороны телефонных мошенников

Вице-президент по информационной безопасности Банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов охарактеризовал случившееся как крайне распространенную схему мошенничества с элементами социальной инженерии. Мошенники рассчитывают, что их собеседник не сможет мгновенно проявить критическое мышление в разговоре, который требует быстрой реакции. Особенно часто жертвами подобных преступных схем становятся пожилые люди. Стоит помнить, что сотрудники организаций не имеют права спрашивать личные данные клиентов, пароли, коды в СМС, в почте и т. д. При любом подозрении стоит прервать общение с подозрительным собеседником и позвонить на горячую линию организации, представителем которой он ранее назвался.