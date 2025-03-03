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Posted 3 марта, 09:43

Published 3 марта, 09:43

Modified 3 марта, 09:44

Updated 3 марта, 09:44

Сотрудница банка помогла клиенту избежать обмана со стороны телефонных мошенников

Сотрудница банка помогла клиенту избежать обмана со стороны телефонных мошенников

3 марта 2025, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сотрудница российского банка проявила бдительность и помогла распознать телефонного мошенника, который позвонил одному из клиентов. Когда обман был раскрыт, он поблагодарил ее за неравнодушие.

Отмечается, что мужчина уже покинул отделение Банка ДОМ.РФ, когда ему позвонили злоумышленники. Однако из-за шума на улице он вернулся обратно. Звонивший представился сотрудником «Энергосбыта» и хотел узнать номер СНИЛС «для замены счетчика».

Громкий разговор случайно услышала сотрудница банка Светлана Клишина. Она подошла к клиенту и предупредила его, что тот общается с мошенниками, предложив прервать разговор. После этого он позвонил в «Энергосбыт» и убедился, что замену счетчика организация проводить не планирует. Мужчина выразил благодарность сотруднице, которая помогла ему распознать злоумышленников.

«Я был в изумлении и потерял контроль над своими действиями. Ко мне вовремя подошла сотрудница банка и сказала, что звонит мошенник, предложив отключить звонок. После осознания произошедшего, мне стало страшно из-за возможных последствий такого звонка. Бесконечно благодарен Светлане», — поделился клиент.

Вице-президент по информационной безопасности Банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов охарактеризовал случившееся как крайне распространенную схему мошенничества с элементами социальной инженерии. Мошенники рассчитывают, что их собеседник не сможет мгновенно проявить критическое мышление в разговоре, который требует быстрой реакции. Особенно часто жертвами подобных преступных схем становятся пожилые люди. Стоит помнить, что сотрудники организаций не имеют права спрашивать личные данные клиентов, пароли, коды в СМС, в почте и т. д. При любом подозрении стоит прервать общение с подозрительным собеседником и позвонить на горячую линию организации, представителем которой он ранее назвался.

Дмитрий Никишов также рассказал, что команда банка изучает все поступившие обращения и анализирует ситуации, потенциально связанные с мошенничеством. Помимо этого, постоянно совершенствуются меры по повышению информационной безопасности и защите данных клиентов.

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