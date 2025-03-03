Смертельное ДТП в Уфе: таинственные подробности

По словам соседей, шум от агрессивных «покатушек» Владислава на личном авто разбудил их в пять утра. Такое было совсем не в духе уфимца. Одна из местных жительниц успела увидеть, как серебристая «Приора» резко дала по газам со светофора, после чего врезалась в фуру.