Смертельное ДТП в Уфе: таинственные подробности

Posted 3 марта, 20:46
Published 3 марта, 20:46
Modified 3 марта, 20:48
Updated 3 марта, 20:48
Напомним, смертельное ДТП случилось в Уфе утром понедельника, 3 марта. Отечественная «Гранта» на большой скорости въехала в припаркованный на обочине большегруз. Удар оказался настолько сильным, что водитель легковушки погиб на месте.
Скончавшимся автолюбителем оказался 29-летний уфимец Владислав. Близкие и знакомые уверяют, что горожанин не был склонен к лихачеству, а ездил всегда предельно аккуратно, однако в роковое утро на него что-то нашло.
По словам соседей, шум от агрессивных «покатушек» Владислава на личном авто разбудил их в пять утра. Такое было совсем не в духе уфимца. Одна из местных жительниц успела увидеть, как серебристая «Приора» резко дала по газам со светофора, после чего врезалась в фуру.
У погибшего Владислава осталась жена. У своей матери он был единственным сыном. Убитые горем близкие погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся.