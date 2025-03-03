mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 20:46

Published 3 марта, 20:46

Modified 3 марта, 20:48

Updated 3 марта, 20:48

Известна личность погибшего в ДТП уфимца

Смертельное ДТП в Уфе: таинственные подробности

3 марта 2025, 20:46
Фото: ГАИ Уфы.

Известна личность погибшего в ДТП уфимца

Трагедия на дороге в Уфе стала обрастать загадками — новые подробности об аварии осветило издание «КП-Уфа» во вторник, 4 марта.

Напомним, смертельное ДТП случилось в Уфе утром понедельника, 3 марта. Отечественная «Гранта» на большой скорости въехала в припаркованный на обочине большегруз. Удар оказался настолько сильным, что водитель легковушки погиб на месте.

В Уфе водитель легковушки погиб, влетев в припаркованный грузовик
Узнать подробнее

Скончавшимся автолюбителем оказался 29-летний уфимец Владислав. Близкие и знакомые уверяют, что горожанин не был склонен к лихачеству, а ездил всегда предельно аккуратно, однако в роковое утро на него что-то нашло.

По словам соседей, шум от агрессивных «покатушек» Владислава на личном авто разбудил их в пять утра. Такое было совсем не в духе уфимца. Одна из местных жительниц успела увидеть, как серебристая «Приора» резко дала по газам со светофора, после чего врезалась в фуру.

У погибшего Владислава осталась жена. У своей матери он был единственным сыном. Убитые горем близкие погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся.

Читайте также:
Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмыУжасный ребёнок родился в БашкирииУфимских школьников заставят слушать Газманова
#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Смерть#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Большегруз#Владислав#Приора#Гранта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика