Семья отравилась газом в Башкирии

Предварительно известно, что 2 марта около девяти вечера в больницу с признаками отравления угарным газом были доставлены пятеро детей в возрасте от года до девяти лет, а также их мама. Пострадавшим помогли, сейчас они продолжают находиться в медучреждении. Их папа и ещё один ребенок не пострадали.