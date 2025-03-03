Семья отравилась газом в Башкирии

Posted 3 марта, 07:32
Published 3 марта, 07:32
Modified 3 марта, 07:36
Updated 3 марта, 07:36
Предварительно известно, что 2 марта около девяти вечера в больницу с признаками отравления угарным газом были доставлены пятеро детей в возрасте от года до девяти лет, а также их мама. Пострадавшим помогли, сейчас они продолжают находиться в медучреждении. Их папа и ещё один ребенок не пострадали.
По данным уже регионального Следкома, отравление газа произошло во время использования оборудования для согревания воды. На данный момент специалисты осмотрели место происшествия, запланирован ряд исследований, опрашиваются очевидцы.
Ранее жители столицы Республики Башкортостан вспомнили о чудовищной фенольной катастрофе, которая произошла в городе 35 лет назад.