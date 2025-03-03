Сегодня в Уфе: пожар на НПЗ, Газманов на уроках и запрет на питомцев

Posted 3 марта, 19:00
Published 3 марта, 19:00
Modified 3 марта, 19:06
Updated 3 марта, 19:06
В Уфе во вторник, 4 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -13, -15°, в центре города до -10°, днём -4, -6°.
Во вторник, 4 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошёл крупный пожар.
По информации местных Телеграм-каналов, перед пожаром на нефтеперерабатывающем заводе люди услышали взрыв. Дома поблизости немного пошатнулись, а во дворах у машин сработали сигнализации.
По предварительным данным, пожар на предприятии связан с технологическим процессом. Сейчас там работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.
Некоторые российские школы в ноябре 2024 года присоединились к проекту, в рамках которого традиционные звонки были заменены на произведения русских композиторов. К различным праздникам собираются тематические трек-листы, не стал исключением и Международный женский день в 2025 году.
Так, к 8 марта звонки были заменены на знакомые многим песни, соответствующие атмосфере праздника. В списке композиций есть песня Олега Газманова «Мама».
В столице Башкирии выяснили, сколько жители города готовы потратить на подарок к Международному женскому дню.
Судя по результатам опроса, многих женщин 8 марта ждёт разочарование. Так, представители сильной половины человечества в среднем намерены раскошелиться на ₽4,5 тысячи, при этом уфимки уверены: хороший подарок должен стоить примерно ₽7,9 тысячи.
Подарок, сделанный своими руками, планируют вручить женщинам 6% мужчин. Доля уфимок, которые были бы рады таким презентам, — та же самая (6%).
Назвали жительницы башкирской столицы и худшие подарки на 8 марта: абонементы в фитнес, книги, а также бытовые приспособления.
В Республике Башкортостан обновлены правила содержания и выгула домашних животных.
Согласно новым правилам, держать домашних животных, таких как кошки и собаки, в подъездах, на балконах, лоджиях и чердаках теперь запрещено. В частных домах и квартирах владельцам разрешается иметь одну большую или среднюю собаку на каждые 18 «квадратов» жилья, либо до двух мелких собак или двух кошек. На участках, занимающих 200 кв. м. можно держать одну крупную или среднюю собаку, либо до трех мелких.
Также введены строгие правила для выгула собак в общественных местах. Собаки должны быть в намордниках, на ошейниках и на поводке длиной до одного метра. Выходить в общественные места без намордника разрешено только с собаками-поводырями или с животными, которые находятся у хозяина на руках. Самовыгул собак на территории республики под запретом, и такие животные будут считаться бездомными и их можно будет отлавливать.
Кроме того, в постановлении указаны и правила перевозки домашних животных в общественном транспорте, а также обязанности владельцев в отношении своих питомцев.
Несмотря на популярность здорового образа жизни, значительная часть жителей Уфы предпочитает избегать регулярных физических нагрузок.
Аналитики провели опрос среди экономически активных уфимцев, чтобы выяснить, какие виды спорта они практикуют регулярно. Результаты оказались довольно интересными. Самым популярным видом физической активности среди жителей столицы Башкортостана оказалась зарядка — ее делают 28% опрошенных. На втором месте — фитнес (17%), а замыкает тройку лидеров плавание (15%).
Бег, растяжка и велосипедный спорт выбрали по 13% респондентов. Йога и тяжелая атлетика пользуются примерно одинаковой популярностью — по 10%. Лыжным спортом увлекаются 8%, волейболом и боевыми искусствами — по 5%, а футболом — лишь 4%. Скандинавская ходьба и баскетбол привлекли по 3% участников опроса. Теннис, хоккей и фигурное катание оказались в аутсайдерах рейтинга, их выбрали лишь по 2% горожан. Самым непопулярным видом спорта стал конькобежный — им занимается всего 1% уфимцев.
Башкирский парламент во вторник, 4 марта, проведёт заседания двух профильных комитетов. Что будут обсуждать депутаты — читайте в заметке Mkset.