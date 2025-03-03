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Posted 3 марта, 12:53

Published 3 марта, 12:53

Modified 3 марта, 12:57

Updated 3 марта, 12:57

«Башкирская содовая компания» исключена из списка стратегических предприятий

Путин вычеркнул «Башкирскую содовую компанию» из важного списка

3 марта 2025, 12:53
Фото: 1MI.

«Башкирская содовая компания» исключена из списка стратегических предприятий

«Башкирская содовая компания» (БСК) исключена из перечня стратегических предприятий, следует из указа президента России Владимира Путина в понедельник, 3 марта.

В документе говорится, что необходимо внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ изменение, исключив из раздела 2 позицию: Башкирская содовая компания, город Стерлитамак.

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Правительству поручено за три месяца обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 949 обыкновенными акциями АО «Башкирская содовая компания», в том числе 194 151 обыкновенной акцией, доверительное управление которой предусмотрено соответствующим указом президента.

Ранее сообщалось, что родители кадетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с массовой дракой в Уфе.

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