Путин вычеркнул «Башкирскую содовую компанию» из важного списка

Posted 3 марта, 12:53
Published 3 марта, 12:53
Modified 3 марта, 12:57
Updated 3 марта, 12:57
В документе говорится, что необходимо внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ изменение, исключив из раздела 2 позицию: Башкирская содовая компания, город Стерлитамак.
Правительству поручено за три месяца обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 949 обыкновенными акциями АО «Башкирская содовая компания», в том числе 194 151 обыкновенной акцией, доверительное управление которой предусмотрено соответствующим указом президента.
Ранее сообщалось, что родители кадетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с массовой дракой в Уфе.