Путин вычеркнул «Башкирскую содовую компанию» из важного списка

Правительству поручено за три месяца обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 949 обыкновенными акциями АО «Башкирская содовая компания», в том числе 194 151 обыкновенной акцией, доверительное управление которой предусмотрено соответствующим указом президента.