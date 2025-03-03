«Пишу с фаянсового трона» — провалы лучших ресторанов Уфы

— Креветки лучшие в городе — очень сочные и хрустящие, мало кто так может. БаблТи — очень даже ничего, в Уфе такого я точно не встречал. Но почему такая оценка заведению? Начнем с того что меня данное заведение короновало на вечер и пишу восседая на троне. Закончим тем что опасно тут наслаждаться том ямом — царем может стать каждый. Кое-как успели домой вернуться… Не знаю, ребят, вам решать. Я сюда больше не приду — точно. Пишу с фаянсового трона все это и очень зол на испорченный вечер, — рассказывает о своих злоключениях Динар.