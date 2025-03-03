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Posted 2 марта, 21:08

Published 2 марта, 21:08

Modified 2 марта, 21:08

Updated 2 марта, 21:08

Лучшие рестораны Уфы — цены и отзывы

«Пишу с фаянсового трона» — провалы лучших ресторанов Уфы

2 марта 2025, 21:08
Фото: mkset.ru. Лучшие рестораны Уфы — цены и отзывы
Стоимость блюд и дороговизна интерьера не всегда поддерживаются качеством сервиса и вкусом угощений — гости делятся разочарованиями от лучших ресторанов Уфы.
Часто цены в меню ресторанов указаны за 100 гр, а не всё блюдо — стоит быть внимательными
Часто цены в меню ресторанов указаны за 100 гр, а не всё блюдо — стоит быть внимательными. Фото: mkset.ru

Лучшие рестораны Уфы

Недавно «Яндекс» представил рейтинг самых популярных точек общепита в Уфе. Оказалось, что в число лучших ресторанов Уфы попали те, которые жители и гости города чаще всего «гуглили» через «Яндекс». Самый высокий интерес у пользователей поисковика вызывали, что закономерно, новые заведения. Как выяснил Mkset, не всегда популярность идёт в прямой корреляции с качеством сервиса новых ресторанов. А что же уфимцы говорят про те заведения города, которые, судя по рейтингу отзывов, оказались лучшими ресторанами Уфы? Заглянем в народный рейтинг и узнаем, за что хвалят и ругают общепит, имеющий не менее 4,9 «звезд», и куда сходить в Уфе в кафе или ресторан без высокого риска зря потратить деньги и время.

Некоторые рестораны Уфы предлагают национальную кухню — блюда Башкирии
Некоторые рестораны Уфы предлагают национальную кухню — блюда Башкирии. Фото: mkset.ru

Азык-Тулек

Средний чек ₽1`500 — ₽2`000

Меню «Азык-Тулек»: пельмени — ₽480

Ресторан «Азык-Тулек» предлагает своим гостям блюда национальной башкирской кухни, приготовленные из фермерских продуктов — гласит описание предприятия общественного питания. В национальном меню можно найти такие блюда, как бешбармак, карпаччо из конины, антрекот из конины, салат из конины и томленых овощей, а также баурсаки с творогом. Гости хвалят подачу блюд и то, что их нестыдно выложить в Сети, но есть претензии.

— При наличии свободных столов не обслуживают из-за отсутствия официантов, — предупреждает Максим.
— Супер разрекламированная столовка по ценам ресторана Мишлен! При входе встречаете ящички для одежды, как в детсаде, только большие, сами раздеваетесь! Потом сотрудники вас начинают передавать друг от друга в поиске стола, и это в практически пустом зале! А потом, раз, и пиво в 17 часов, 9 марта уже закончилось! Предложили Мартини ₽за 12`000 или так называемый «Армянский» по цене «Хеннеси» в самолёте. Картинки с блюдами красивые, цена правда дана за 100гр, при переводе на блюдо получается как в крутом ресторане. А мы за несколько дней до поездки в Уфу созванивались, нам так красиво пели, что будут рады всем гостям, и такое разочарование! — пишет турист Виктор.
Ресторан честных цен не всегда оправдывает ожидания и предоплату
Ресторан честных цен не всегда оправдывает ожидания и предоплату. Фото: mkset.ru

Pan Asia Хого

Средний чек ₽2`000 — ₽2`500

Меню Pan Asia Хого: ролл «Филадельфия» — ₽690

В ресторане Pan Asia Хого есть два зала, один из которых работает в формате шведского стола. Заведение позиционирует себя, как ресторан честных цен. Например, при оплате до ₽2`500 у гостя нет ограничений по еде и напиткам в течение двух часов. Правда, качество и ассортимент блюд не всегда соответствует ожиданиям посетителей.

— Креветки лучшие в городе — очень сочные и хрустящие, мало кто так может. БаблТи — очень даже ничего, в Уфе такого я точно не встречал. Но почему такая оценка заведению? Начнем с того что меня данное заведение короновало на вечер и пишу восседая на троне. Закончим тем что опасно тут наслаждаться том ямом — царем может стать каждый. Кое-как успели домой вернуться… Не знаю, ребят, вам решать. Я сюда больше не приду — точно. Пишу с фаянсового трона все это и очень зол на испорченный вечер, — рассказывает о своих злоключениях Динар.

Цена стейков в Уфе шокирует даже обитателей столичных Патриков
Цена стейков в Уфе шокирует даже обитателей столичных Патриков. Фото: mkset.ru

Efendi

Средний чек ₽1`500

Меню Efendi: фирменный бургер — ₽890

Ресторан национальной кухни Efendi предлагает своим гостям турецкие блюда и реализует уникальную концепцию с индивидуальными мангалами на каждом столе. Больше всего критике гости подвергают цены на стейки. Так, одному из посетителей пришлось заплатить за кусок мяса стоимость месячной аренды квартиры в Уфе.

— Позиционируют себя как премиум, но реально это не так. Официант сразу в меню навязывает самые дорогие стейки, дорогие даже по меркам Москвы — 3500 рублей за 100 грамм! Было интересно, за что такая цена, заказал. Выход стейка сказали 550 грамм, из них 150 грамм кость, стейк посредственный, в нем нет ничего, чтобы оправдать цену. Помимо этого время ожидания почти час! Не рекомендую это место, оно того не стоит, — уверен Василий.
Гости чаще всего хвалят рестораны за атмосферу
Гости чаще всего хвалят рестораны за атмосферу. Фото: mkset.ru

Баснями не кормим

Средний чек ₽400 — ₽800

Меню «Баснями не кормим»: салат «Цезарь» с курицей — ₽410

Ресторан «Баснями не кормим» — это место, где гости могут насладиться вкусной едой в уютной атмосфере. Кроме того, здесь есть детское меню и меню халяль. Многие отмечают почти семейную обстановку и приходят сюда с детьми. Правда, не все визиты оказываются удачными.

— Не понял, ресторан это или кафе халяльная. Ценник, интерьер, еда по вкусу — все соответствует забегаловке. Не понимаю, почему люди ставят 5 звезд, — удивляется Илья.
— Отвратительная кухня!!! Были с семьёй в этом ресторане второй раз. Первый визит был очень приятный, но вчерашний ужин мы запомним навсегда! Салат из свежих овощей, вроде бы испортить невозможно, однако его испортили: овощи были «потекшие» как если бы этот салат приготовили и заправили за час до подачи. Это был знак, что нужно уходить…, но официантка по имени Лиля со своим взглядом, грубым отношением заставляла уходить. Все ужасно! — сокрушается Даниил.
Разница в ценах на блюда может достигать 50% в ресторанах Уфы
Разница в ценах на блюда может достигать 50% в ресторанах Уфы. Фото: mkset.ru

Оттоман

Средний чек ₽1`500

Меню «Оттоман»: салат «Цезарь» с курицей — ₽640

«Оттоман» Уфа знает как ресторан восточной кухни. Интерьер оформлен в традиционном стиле, что создает уютную и теплую обстановку, можно покурить кальян, отмечают гости. Но есть и критические замечания от уфимцев.

— Сколько похвалы я слышал от друзей и знакомых, но к сожалению опыт первого посещения оказался последним опытом, — пишет Азамат. — Интерьер заведения заслуживает похвалы, но, к сожалению, это единственный плюс, который я могу выделить в данном заведении. Судя по состоянию продуктов в составе блюд ресторана, их можно смело относить к экспонатам музея, т. к. смотря на блюда складывается мнение, что они много чего повидали в прошлом.
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