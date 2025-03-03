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Posted 3 марта, 06:32

Published 3 марта, 06:32

Modified 3 марта, 06:35

Updated 3 марта, 06:35

Опекунша забирала деньги у восьмилетнего ребёнка в Башкирии

Опекунша воровала деньги у восьмилетнего подопечного в Башкирии

3 марта 2025, 06:32
Фото: 1MI.

Опекунша забирала деньги у восьмилетнего ребёнка в Башкирии

Опекунша воровала деньги у восьмилетнего подопечного в Ермекеевском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Башкирии в понедельник, 3 марта.

Установлено, что в ноябре 2019 года женщина взяла под опеку восьмилетнего ребенка, который каждый месяц получал пособие. С февраля по октябрь прошлого года женщина сняла со счёта мальчика ₽150 тысяч и подарила дочери на свадьбу дорогой смартфон.

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По данным уже СК по Республике Башкортостан, сейчас вышеуказанный телефон у недоопекунши изъяли. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что с момента начала продаж 16-й версии iPhone, предыдущая модель в столице Республики Башкортостан стала дешевле на 9%. С рук её можно купить за ₽59`000, а новую — за ₽63`000. Конфигурация Pro обойдётся в ₽80`000 и ₽90`000, соответственно. Сам iPhone 16 обойдётся в ₽156`000.

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