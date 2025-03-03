Опекунша воровала деньги у восьмилетнего подопечного в Башкирии

Ранее сообщалось, что с момента начала продаж 16-й версии iPhone, предыдущая модель в столице Республики Башкортостан стала дешевле на 9%. С рук её можно купить за ₽59`000, а новую — за ₽63`000. Конфигурация Pro обойдётся в ₽80`000 и ₽90`000, соответственно. Сам iPhone 16 обойдётся в ₽156`000.