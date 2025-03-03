Опекунша воровала деньги у восьмилетнего подопечного в Башкирии

Posted 3 марта, 06:32
Published 3 марта, 06:32
Modified 3 марта, 06:35
Updated 3 марта, 06:35
Установлено, что в ноябре 2019 года женщина взяла под опеку восьмилетнего ребенка, который каждый месяц получал пособие. С февраля по октябрь прошлого года женщина сняла со счёта мальчика ₽150 тысяч и подарила дочери на свадьбу дорогой смартфон.
По данным уже СК по Республике Башкортостан, сейчас вышеуказанный телефон у недоопекунши изъяли. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что с момента начала продаж 16-й версии iPhone, предыдущая модель в столице Республики Башкортостан стала дешевле на 9%. С рук её можно купить за ₽59`000, а новую — за ₽63`000. Конфигурация Pro обойдётся в ₽80`000 и ₽90`000, соответственно. Сам iPhone 16 обойдётся в ₽156`000.