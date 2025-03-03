Опасная зараза шагает по Башкирии

Чтобы не заболеть гриппом, важно заботиться о своём здоровье и соблюдать простые меры предосторожности. Регулярная вакцинация помогает защититься от вируса, особенно в сезон простуд. Гигиена играет ключевую роль — частое мытьё рук с мылом и отказ от привычки трогать лицо снижают риск заражения. Стоит избегать контакта с больными людьми и многолюдных мест, где вирус может быстро распространяться.