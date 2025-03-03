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Posted 3 марта, 20:37

Published 3 марта, 20:37

Modified 3 марта, 20:40

Updated 3 марта, 20:40

В Башкирии растёт заболеваемость гриппом

Опасная зараза шагает по Башкирии

3 марта 2025, 20:37
Фото: 1MI.

В Башкирии растёт заболеваемость гриппом

Сюжет
Вакцинация
Роспотребнадзор Башкирии во вторник, 4 марта, отчитался о росте заболеваемости респираторными инфекциями.

Так, в последнюю неделю февраля — первые дни марта ОРВИ заразились более 28,7 тыс. жителей Башкортостана. Порядка 50% случаев приходится на детей до 14 лет. Более 64% заболеваний ОРВИ — заражение вирусом гриппа.

За неделю, по данным надзорного ведомства, доля людей с выявленными недугами выросла на 2,5%.

Как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, важно заботиться о своём здоровье и соблюдать простые меры предосторожности. Регулярная вакцинация помогает защититься от вируса, особенно в сезон простуд. Гигиена играет ключевую роль — частое мытьё рук с мылом и отказ от привычки трогать лицо снижают риск заражения. Стоит избегать контакта с больными людьми и многолюдных мест, где вирус может быстро распространяться.

Сильный иммунитет — залог защиты. Полноценное питание, богатое витаминами, достаточный сон и свежий воздух укрепляют организм. Проветривание помещений помогает уменьшить концентрацию вирусов, а влажная уборка снижает их распространение. В общественных местах полезно носить маску и регулярно обрабатывать поверхности, с которыми часто соприкасаетесь, например, телефон или дверные ручки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в 2024 году ветряной оспой заразились 14 тысяч жителей Башкирии.

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