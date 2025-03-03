Опасная зараза шагает по Башкирии

Posted 3 марта, 20:37
Published 3 марта, 20:37
Modified 3 марта, 20:40
Updated 3 марта, 20:40
Так, в последнюю неделю февраля — первые дни марта ОРВИ заразились более 28,7 тыс. жителей Башкортостана. Порядка 50% случаев приходится на детей до 14 лет. Более 64% заболеваний ОРВИ — заражение вирусом гриппа.
За неделю, по данным надзорного ведомства, доля людей с выявленными недугами выросла на 2,5%.
Чтобы не заболеть гриппом, важно заботиться о своём здоровье и соблюдать простые меры предосторожности. Регулярная вакцинация помогает защититься от вируса, особенно в сезон простуд. Гигиена играет ключевую роль — частое мытьё рук с мылом и отказ от привычки трогать лицо снижают риск заражения. Стоит избегать контакта с больными людьми и многолюдных мест, где вирус может быстро распространяться.
Сильный иммунитет — залог защиты. Полноценное питание, богатое витаминами, достаточный сон и свежий воздух укрепляют организм. Проветривание помещений помогает уменьшить концентрацию вирусов, а влажная уборка снижает их распространение. В общественных местах полезно носить маску и регулярно обрабатывать поверхности, с которыми часто соприкасаетесь, например, телефон или дверные ручки.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в 2024 году ветряной оспой заразились 14 тысяч жителей Башкирии.