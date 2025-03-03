Названа причина пожара на нефтезаводе в Уфе

Posted 3 марта, 05:50
Published 3 марта, 05:50
Modified 3 марта, 06:03
Updated 3 марта, 06:03
Так, по предварительным данным, пожар на предприятии связан с технологическим процессом. Сейчас там работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ведомства.
Напомним, минувшей ночью на территории нефтеперерабатывающего завода произошёл крупный пожар. Перед ним люди слышали взрыв, который привёл к крикам сигнализаций автомобиля. Телеграм-каналы сообщили, что пожар мог произойти из-за атаки дронов, но источник Mkset рассказал, что атаки беспилотников не было и предположения людей в социальных сетях по данному поводу не подтверждаются.
Чуть позже в Госкомитет Башкирии по ЧС озвучили результаты исследования воздуха возле предприятия.