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Posted 3 марта, 05:50

Published 3 марта, 05:50

Modified 3 марта, 06:03

Updated 3 марта, 06:03

Озвучена причина пожара на нефтяном заводе в Уфе

Названа причина пожара на нефтезаводе в Уфе

3 марта 2025, 05:50
Фото: 1MI.

Озвучена причина пожара на нефтяном заводе в Уфе

Названа предварительная причина пожара на нефтяном заводе в столице Республики Башкортостан, сообщает МЧС по РБ в понедельник, 3 марта.

Так, по предварительным данным, пожар на предприятии связан с технологическим процессом. Сейчас там работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ведомства.

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Напомним, минувшей ночью на территории нефтеперерабатывающего завода произошёл крупный пожар. Перед ним люди слышали взрыв, который привёл к крикам сигнализаций автомобиля. Телеграм-каналы сообщили, что пожар мог произойти из-за атаки дронов, но источник Mkset рассказал, что атаки беспилотников не было и предположения людей в социальных сетях по данному поводу не подтверждаются.

Чуть позже в Госкомитет Башкирии по ЧС озвучили результаты исследования воздуха возле предприятия.

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