Названа причина пожара на нефтезаводе в Уфе

Напомним, минувшей ночью на территории нефтеперерабатывающего завода произошёл крупный пожар. Перед ним люди слышали взрыв, который привёл к крикам сигнализаций автомобиля. Телеграм-каналы сообщили, что пожар мог произойти из-за атаки дронов, но источник Mkset рассказал, что атаки беспилотников не было и предположения людей в социальных сетях по данному поводу не подтверждаются.