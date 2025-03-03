На повестке Курултая: медали, навоз и переписывание жилищного кодекса

Члены Комитета по жилищной политике проведут день чуть насыщеннее. Первым делом будет заслушан доклад о защите прав обманутых дольщиков. После этого депутаты обсудят проекты поправок сразу в шесть законов, касающихся градостроительной деятельности и капремонта. В частности, парламентарии поговорят об изменениях в статьи 173 и 177 Жилищного кодекса.