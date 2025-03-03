На повестке Курултая: медали, навоз и переписывание жилищного кодекса

Posted 3 марта, 18:43
Published 3 марта, 18:43
Modified 3 марта, 18:45
Updated 3 марта, 18:45
Совещаться в этот день намерены парламентарии двух рабочих органов: Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, а также Комитета аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Депутаты-«аграрии» первым делом собираются обсудить весенние полевые работы в 2025 году (напомним, к полевым работам относится комплекс агротехнических мероприятий, направленных на подготовку почвы, посев и уход за растениями — вспашка, удобрение, посев и другие).
Следом народные избранники подумают над поправками в три закона: о развитии сельского хозяйства, ответственном обращении с животными и личном подсобном хозяйстве.
Члены Комитета по жилищной политике проведут день чуть насыщеннее. Первым делом будет заслушан доклад о защите прав обманутых дольщиков. После этого депутаты обсудят проекты поправок сразу в шесть законов, касающихся градостроительной деятельности и капремонта. В частности, парламентарии поговорят об изменениях в статьи 173 и 177 Жилищного кодекса.
В повестку обоих комитетов также включён пункт «Разное», под который попадают всевозможные организационные моменты.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии запретили усыновлять детей гражданам стран, в которых на законодательном уровне разрешена «смена пола».