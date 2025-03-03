Мэр Уфы зовёт посмотреть спички

Posted 3 марта, 12:40
Published 3 марта, 12:40
Modified 3 марта, 12:44
Updated 3 марта, 12:44
Немного из истории. «Уфимская спичечная фабрика имения 1 Мая» была основана в 1929 году, через три года предприятие заработало и в том же году выпустило 104 тысячи ящиков спичек.
Спички во время ВОВ были товаром стратегическим, как соль или хлеб. Солдаты их берегли. Тогда коробки выпускали с патриотическими этикетками. Также немало работников фабрики в начале войны ушли на фронт.
С сентября 2001 года фабрика была переименована в ОАО «Уфимские спички». А в коллекции Музея истории города остались редкие «спичечные» экспонаты.
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