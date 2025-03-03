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Posted 3 марта, 12:40

Published 3 марта, 12:40

Modified 3 марта, 12:44

Updated 3 марта, 12:44

Мэр Уфы рассказал ещё одну интересную историю про город времён ВОВ

Мэр Уфы зовёт посмотреть спички

3 марта 2025, 12:40
Фото: Администрация Уфы.

Мэр Уфы рассказал ещё одну интересную историю про город времён ВОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пригласил горожан посмотреть на раритетные уфимские спички, которые внесли в клад в Победу в Великой Отечественной войне, сообщает он в соцсетях в понедельник, 3 марта.

Немного из истории. «Уфимская спичечная фабрика имения 1 Мая» была основана в 1929 году, через три года предприятие заработало и в том же году выпустило 104 тысячи ящиков спичек.

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Спички во время ВОВ были товаром стратегическим, как соль или хлеб. Солдаты их берегли. Тогда коробки выпускали с патриотическими этикетками. Также немало работников фабрики в начале войны ушли на фронт.

С сентября 2001 года фабрика была переименована в ОАО «Уфимские спички». А в коллекции Музея истории города остались редкие «спичечные» экспонаты.

Ранее Мавлиев рассказал ещё один интересный факт из истории столицы Республики Башкортостан времён Великой Отечественной войны.

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