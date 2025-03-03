Лето подкрадывается в Башкирии

Posted 3 марта, 19:08
Published 3 марта, 19:08
Modified 3 марта, 19:10
Updated 3 марта, 19:10
В Уфе, по информации регионального центра гидрометеорологии, предстоит переменная облачность. В тёмное время суток осадки маловероятны, днём же возможен слабый снегопад.
Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до -13°C… -15°C, в центре города — около -10°C. Днём столбики термометров покажут -4°C… -6°C.
Ожидается также туман, который может снизить видимость на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и снижать скорость, а пешеходам — носить одежду со светоотражающими элементами для безопасности на дорогах.