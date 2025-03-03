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Posted 3 марта, 19:08

Published 3 марта, 19:08

Modified 3 марта, 19:10

Updated 3 марта, 19:10

В Башкирии обещают от -21° до -3°

Лето подкрадывается в Башкирии

3 марта 2025, 19:08
Фото: 1MI.

В Башкирии обещают от -21° до -3°

Синоптики дали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на вторник, 4 марта.

В Уфе, по информации регионального центра гидрометеорологии, предстоит переменная облачность. В тёмное время суток осадки маловероятны, днём же возможен слабый снегопад.

Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до -13°C… -15°C, в центре города — около -10°C. Днём столбики термометров покажут -4°C… -6°C.

Ожидается также туман, который может снизить видимость на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и снижать скорость, а пешеходам — носить одежду со светоотражающими элементами для безопасности на дорогах.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии раньше времени активизируются клещи.

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