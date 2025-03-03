Крысы устроили романтику под капотом уфимки

Posted 3 марта, 04:42
Published 3 марта, 04:42
Modified 3 марта, 04:45
Updated 3 марта, 04:45
— Если машина долго стоит, то и не такое появляется, — пишет Олег Ч.
— Не надо возле помоек машины ставить, написал пользователь с ником Японец.
— Они очень заботливые. Считай, вышла из дому, прогрела авто, перекусила и поехала на работу, — считает Денис Ф.
— Ну, если ваши дома построены на помойке… То, что ожидать? Кировский район лет 20 точно туда свозил мусор, зимой снег… А вы по «дешёвке» элитное жилье в Уфе приобрели… — написал Алексей П.
— При соблюдении элементарных норм такое не появится, — пишет Василий С.
Ранее сообщалось о том, что жители столицы Республики Башкортостан стали свидетелями поразительного явления в одном из городских супермаркетов. Люди, пришедшие за продуктами, наблюдали огромную и хитрую крысу.