Клещи больше не страшны — как защитить дачу от вредителей

Теплая зима, характерная для последних лет, приводит к ускоренному пробуждению клещей. Обычно они начинают свою активность в конце марта или начале апреля, но в условиях аномально мягкой зимы этот процесс может начаться уже в феврале. Особенно это заметно в регионах с умеренным климатом, где температура даже в зимние месяцы нередко поднимается выше +8 °C — минимального порога для активности этих насекомых.