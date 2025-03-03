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Posted 3 марта, 08:05

Published 3 марта, 08:05

Modified 3 марта, 08:06

Updated 3 марта, 08:06

Кинолог Рытикова положительно оценила инициативу Госдумы по усыплению бродячих собак

3 марта 2025, 08:05
По словам специалиста, кинологическое сообщество изначально поддерживало данную идею.

Кинолог Людмила Рытикова в беседе с «Ридусом» высказала свое мнение по поводу нового законопроекта, предусматривающего запрет на выпуск бродячих собак и разрешение на их усыпление. Инициатива была выдвинута рабочей группой Госдумы РФ по доработке законодательства об обращении с бездомными животными.

Собеседница издания особо выделила тот факт, что кинологи всегда поддерживали безвозвратный отлов собак и запрет на их выпуск на улицу после стерилизации. Она подчеркнула, что по улицам должны ходить дети и взрослые, а не бродячие животные. В противном случае получается достаточно странное общество, в котором безопасности бездомных животных уделяется больше внимания, чем безопасности детей.

По словам Рытиковой, данный законопроект соответствует зарубежной практике. Она рассказала, что за рубежом специалисты отлавливают бродячих животных и недолго держат их в государственных приютах. Защитники животных при желании могут их забрать в частные приюты, которые финансируются самими зоозащитниками.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать изменения в законодательстве о бездомных животных. Поводом для этого послужила трагедия в Сочи, где две собаки сорвались с цепи и напали на девятилетнего ребенка.

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