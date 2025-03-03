Кинолог Рытикова положительно оценила инициативу Госдумы по усыплению бродячих собак

Собеседница издания особо выделила тот факт, что кинологи всегда поддерживали безвозвратный отлов собак и запрет на их выпуск на улицу после стерилизации. Она подчеркнула, что по улицам должны ходить дети и взрослые, а не бродячие животные. В противном случае получается достаточно странное общество, в котором безопасности бездомных животных уделяется больше внимания, чем безопасности детей.