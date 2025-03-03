Каждый пятый уфимец врастает в диван

Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях. Женщины чаще мужчин делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужчины же предпочитают тяжелую атлетику, футбол, единоборства, бег и велосипед. Возраст также влияет на выбор вида спорта. Молодые люди до 35 лет чаще, чем старшее поколение, занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще выбирают фитнес, плавание и лыжный спорт, а уфимцы старше 45 лет — скандинавскую ходьбу.