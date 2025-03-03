mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 05:10

Published 3 марта, 05:10

Modified 3 марта, 05:12

Updated 3 марта, 05:12

Каждый пятый уфимец врастает в диван

Каждый пятый уфимец врастает в диван

3 марта 2025, 05:10
Фото: FreePik.
Несмотря на популярность здорового образа жизни, значительная часть жителей Уфы предпочитает избегать регулярных физических нагрузок, сообщают в понедельник, 3 марта, аналитики SuperJob.

Аналитики провели опрос среди экономически активных уфимцев, чтобы выяснить, какие виды спорта они практикуют регулярно. Результаты оказались довольно интересными. Самым популярным видом физической активности среди жителей столицы Башкортостана оказалась зарядка — ее делают 28% опрошенных. На втором месте — фитнес (17%), а замыкает тройку лидеров плавание (15%).

Бег, растяжка и велосипедный спорт выбрали по 13% респондентов. Йога и тяжелая атлетика пользуются примерно одинаковой популярностью — по 10%. Лыжным спортом увлекаются 8%, волейболом и боевыми искусствами — по 5%, а футболом — лишь 4%. Скандинавская ходьба и баскетбол привлекли по 3% участников опроса. Теннис, хоккей и фигурное катание оказались в аутсайдерах рейтинга, их выбрали лишь по 2% горожан. Самым непопулярным видом спорта стал конькобежный — им занимается всего 1% уфимцев.

Вынужденный стриптиз, толпы «тюленей» и уринотерапия: прелести и ужасы бассейнов Уфы
Узнать подробнее

Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях. Женщины чаще мужчин делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужчины же предпочитают тяжелую атлетику, футбол, единоборства, бег и велосипед. Возраст также влияет на выбор вида спорта. Молодые люди до 35 лет чаще, чем старшее поколение, занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще выбирают фитнес, плавание и лыжный спорт, а уфимцы старше 45 лет — скандинавскую ходьбу.

Несмотря на довольно высокий уровень спортивной активности, 22% уфимцев признались, что ничем не занимаются на регулярной основе.

Как ранее сообщал Mkset, Минздрав региона отчитался об успешном завершении программы «Будь легче!», в которой жители Уфы смогли сбросить вес под контролем врачей.

Рецепт лёгкого и быстрого похудения нашли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимский вуз станет швейным цехомСтерлитамаковцы задолжали ₽855 млн за ЖКХИномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Женщины#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Опрос#Плавание#Салават#Нефтекамск#Бег#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Тяжёлая атлетика#Мужчины#Здоровый образ жизни#Фитнес#Возрастные различия#Активность#Йога#SuperJob#Зарядка#Спортивные предпочтения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика