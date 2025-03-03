Каждый пятый уфимец врастает в диван

Posted 3 марта, 05:10
Published 3 марта, 05:10
Modified 3 марта, 05:12
Updated 3 марта, 05:12
Аналитики провели опрос среди экономически активных уфимцев, чтобы выяснить, какие виды спорта они практикуют регулярно. Результаты оказались довольно интересными. Самым популярным видом физической активности среди жителей столицы Башкортостана оказалась зарядка — ее делают 28% опрошенных. На втором месте — фитнес (17%), а замыкает тройку лидеров плавание (15%).
Бег, растяжка и велосипедный спорт выбрали по 13% респондентов. Йога и тяжелая атлетика пользуются примерно одинаковой популярностью — по 10%. Лыжным спортом увлекаются 8%, волейболом и боевыми искусствами — по 5%, а футболом — лишь 4%. Скандинавская ходьба и баскетбол привлекли по 3% участников опроса. Теннис, хоккей и фигурное катание оказались в аутсайдерах рейтинга, их выбрали лишь по 2% горожан. Самым непопулярным видом спорта стал конькобежный — им занимается всего 1% уфимцев.
Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях. Женщины чаще мужчин делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужчины же предпочитают тяжелую атлетику, футбол, единоборства, бег и велосипед. Возраст также влияет на выбор вида спорта. Молодые люди до 35 лет чаще, чем старшее поколение, занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще выбирают фитнес, плавание и лыжный спорт, а уфимцы старше 45 лет — скандинавскую ходьбу.
Несмотря на довольно высокий уровень спортивной активности, 22% уфимцев признались, что ничем не занимаются на регулярной основе.
Как ранее сообщал Mkset, Минздрав региона отчитался об успешном завершении программы «Будь легче!», в которой жители Уфы смогли сбросить вес под контролем врачей.